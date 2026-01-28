Miriam Leone

In un’intervista al podcast «Passa dal BSMT», Miriam Leone si racconta in modo inedito: dal matrimonio segreto con Paolo Carullo alla gravidanza, dalle scelte professionali a quella di mantenere la propria vita privata lontano dai riflettori.

Covermedia Covermedia

Miriam Leone ha deciso di aprirsi e raccontare dettagli inediti della sua vita privata durante un’intervista al podcast «Passa dal BSMT».

L’attrice ha parlato della sua storia d’amore con Paolo Carullo, della maternità e delle sue scelte professionali, senza filtri e senza paura di mettersi a nudo.

«Io e Paolo eravamo come in Notting Hill. Lui sapeva del mio lavoro, ma non poteva dirlo a nessuno», ha raccontato l'attrice, descrivendo la relazione che ha scelto di vivere lontano da occhi indiscreti.

«Non volevo il gossip»

La loro storia è iniziata quasi per caso, grazie a un incontro a Toscana, in un contesto favorito da un'eruzione dell'Etna che li ha portati a condividere una festa.

La discrezione è sempre stata al centro della loro relazione, come ha sottolineato Miriam: «Non volevo il gossip e non volevo finire sui giornali con una persona che non conoscevo ancora bene».

La coppia ha mantenuto il loro amore lontano dai riflettori, fino al matrimonio segreto del 2021 a Scicli.

Nonostante il desiderio di privacy, l’affetto della comunità non si è fatto attendere: «Il giorno prima delle nozze, la strada è stata chiusa per il passaggio della macchina della sposa e tutto il paese è venuto a vederci», ha ricordato Miriam, travolta dall’affetto che ha colto di sorpresa.

Il no a «Domenica In» per seguire il sogno del cinema

Miriam ha anche parlato della sua gravidanza, che ha scoperto durante le riprese della serie «Oriana Fallaci».

«Ho scoperto di essere incinta sul set, ma non potevo dirlo subito». Solo alla fine delle riprese ha rivelato la notizia alle sue costumiste, che avevano già modificato i suoi abiti per adattarli alla sua gravidanza.

Infine, l’attrice ha parlato del suo rifiuto di condurre «Domenica In» a soli 24 anni, quando le fu proposta la conduzione del programma: «Mi proposero di condurre Domenica In, ma ho detto no. Volevo fare cinema. Io sono nata per questo».

L’amore di Miriam per il cinema è sempre stato chiaro, e non ha mai voluto tradire questa sua passione, nonostante le offerte allettanti dalla televisione.

Oggi, dopo il successo di «Diabolik» e della serie «I Leoni di Sicilia», Miriam Leone è pronta per nuovi progetti professionali.