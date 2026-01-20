Miriam Leone

A «Verissimo» l'attrice chiarisce un retroscena rimasto irrisolto per anni e presenta il nuovo film in uscita a fine gennaio.

Miriam Leone chiarisce il retroscena con Gabriele Muccino. Ospite a «Verissimo», l’attrice è tornata su un episodio del passato professionale emerso durante la conversazione con il regista, trasformato in un momento ironico ma significativo.

Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, Muccino ha raccontato di aver cercato la Leone più volte anni fa per un progetto, senza riuscire a parlarle direttamente. La risposta dell’attrice ha acceso il dibattito in studio, sollevando il dubbio su possibili interferenze nella comunicazione tra i due.

«Non ricordo questa cosa, vorrei sapere chi ha detto che ero stanca e non volevo parlare», ha commentato Miriam Leone, aggiungendo: «Qualcuno evidentemente non voleva che ci parlassimo».

Sintonia tra attrice e regista

Il confronto, affrontato con toni distesi, ha messo in luce la sintonia attuale tra attrice e regista, oggi nuovamente insieme sul set. Leone è infatti tra i protagonisti di «Le cose non dette», il nuovo film diretto da Gabriele Muccino, in uscita nelle sale italiane il 29 gennaio.

Il film affronta i temi delle relazioni, delle incomprensioni e dei silenzi che segnano i rapporti personali.

Durante la trasmissione, l’attrice ha ribadito l’importanza del dialogo e della chiarezza nei rapporti di lavoro, sottolineando come il tempo abbia contribuito a ridimensionare vecchi fraintendimenti.

Sul fronte professionale, Miriam Leone è impegnata nella promozione di «Le cose non dette» e sarà presente a eventi e rassegne cinematografiche legate all’uscita del film nelle prossime settimane, mentre restano in sviluppo nuovi progetti per il cinema previsti nel corso del 2026.