Achille Lauro

Il nuovo show musicale annunciato nei palinsesti Rai per marzo 2026 punta sul confronto tra artisti di epoche diverse.

Covermedia Covermedia

«Mirror» prende forma in prima serata. Non è un talent, né un talk: il nuovo format musicale di Rai 1, previsto per questo marzo 2026, nasce come show evento costruito sull'incontro tra generazioni.

L'idea è semplice e dichiarata: mettere a confronto artisti affermati e interpreti contemporanei attraverso duetti, riletture incrociate e momenti di racconto.

Secondo le anticipazioni emerse in fase di presentazione dei palinsesti, il programma offrirà uno spazio di dialogo tra repertori distanti nel tempo, senza competizione né eliminazioni. Una formula che richiama i grandi varietà musicali del prime time, ma con un impianto più esplicitamente generazionale.

In questo senso, la possibile coppia anticipata dalla stampa: Loredana Bertè e Achille Lauro, sintetizza il cuore del progetto: due linguaggi diversi messi in dialogo sullo stesso palco. Il target è trasversale.

Da un lato il pubblico adulto legato alla tradizione musicale italiana, dall'altro spettatori più giovani interessati alle sonorità pop e urban. L'obiettivo è costruire un ponte tra memoria e contemporaneità, valorizzando il patrimonio musicale senza trasformarlo in celebrazione nostalgica.

La conduzione non è ancora stata ufficializzata, mentre la collocazione è indicata per il mese di marzo 2026 in prima serata su Rai 1. Il calendario definitivo sarà comunicato con la programmazione completa della rete.