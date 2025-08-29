  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Riconciliazione vicina? «Il principe Harry incontrerà re Carlo nel terzo anniversario della morte della regina Elisabetta»

SDA

29.8.2025 - 12:13

Secondo il Mirror ci potrebbe presto essere il tanto atteso incontro.
Secondo il Mirror ci potrebbe presto essere il tanto atteso incontro.
Keystone

L'attesa riconciliazione in casa Windsor sembra vicina.

Keystone-SDA

29.08.2025, 12:13

29.08.2025, 12:21

Il principe Harry si prepara a rivedere suo padre, re Carlo, per la prima volta dopo quasi 20 mesi, nel corso della visita nel Regno Unito per partecipare l'8 settembre, giorno in cui ricorre il terzo anniversario della morte della nonna la regina Elisabetta II, a una cerimonia dei WellChild Awards, i premi dell'ente di beneficenza per i bambini gravemente malati di cui il secondogenito del sovrano è patron da tempo.

Lo rivela in prima pagina il tabloid Mirror citando una fonte americana, secondo cui c'è «determinazione» da entrambe le parti per un incontro nonostante i dissidi che risalgono al traumatico strappo del duca di Sussex con la famiglia reale nel 2020 e al successivo trasferimento negli Stati Uniti, dove il principe vive con la moglie Meghan e i due figli.

«Per la prima volta da molto tempo, c'è la genuina sensazione che la riconciliazione sia a portata di mano – ha aggiunto la fonte – il team del principe Harry e il Palazzo hanno aperto una linea di comunicazione e c'è ogni speranza che padre e figlio si rivedano quando il duca tornerà a Londra a settembre».

L'ultimo incontro fra i due nel febbraio del 2024

L'ultimo incontro fra i due risale al febbraio del 2024 quando il principe era arrivato da solo nel Regno per stare col padre dopo la diagnosi di cancro per il sovrano a cui sono seguite le cure per un anno e mezzo.

Mentre Harry era stato per l'ultima volta a Londra in primavera, quando si era visto respingere dalla Corte d'Appello il ricorso contro la revoca del diritto automatico alla scorta durante le sue visite in patria. Aveva quindi lanciato in maggio dagli schermi della Bbc un clamoroso appello alla «riconciliazione» coi Windsor, in particolare col padre, richiamando le stesse condizioni di salute del sovrano.

Altri segnali di disgelo erano emersi il mese scorso sui tabloid britannici, secondo cui Carlo III ha mostrato il desiderio di ricucire la frattura con il secondogenito e si è tenuto un «incontro segreto» fra Meredith Maines, braccio destro della struttura che assiste il duca di Sussex, e Tobyn Andreae, responsabile della comunicazione di Buckingham Palace, proprio per valutare un riavvicinamento.

I più letti

Il nuovo fidanzato sorprende Michelle Hunziker con un gesto romantico
La principessa Charlène sostiene l'insegnamento del nuoto ai bambini... per una triste ragione
In Svizzera gli inquilini avranno una piacevole sorpresa già a settembre?
Colpo di scena: George Clooney non sarà a Venezia, fermato da un malore
Il sorteggio di Champions League non dà favori al PSG: ecco tutti i match

Le ultime sulla Royal Family

Simboli degli anni '90. Svelati i cimeli contenuti nella capsula del tempo murata da Lady D

Simboli degli anni '90Svelati i cimeli contenuti nella capsula del tempo murata da Lady D

Ecco perché. Meghan condivide un video di Harry che fa surf, scatenando numerose critiche

Ecco perchéMeghan condivide un video di Harry che fa surf, scatenando numerose critiche

Si è tinta di biondo. Nuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral

Si è tinta di biondoNuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral

Altre notizie

Bellezza. Ecco l'esclusivo trattamento per cui Khloé e Kim Kardashian sono volate in Messico

BellezzaEcco l'esclusivo trattamento per cui Khloé e Kim Kardashian sono volate in Messico

Dal palco alla campagna. Nek confessa: «Alla Ferrari preferisco il trattore»

Dal palco alla campagnaNek confessa: «Alla Ferrari preferisco il trattore»

Un «gesto affettivo». Giorgio Armani acquisisce La Capannina di Forte dei Marmi, simbolo della Dolce Vita

Un «gesto affettivo»Giorgio Armani acquisisce La Capannina di Forte dei Marmi, simbolo della Dolce Vita