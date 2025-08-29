Secondo il Mirror ci potrebbe presto essere il tanto atteso incontro. Keystone

L'attesa riconciliazione in casa Windsor sembra vicina.

Keystone-SDA SDA

Il principe Harry si prepara a rivedere suo padre, re Carlo, per la prima volta dopo quasi 20 mesi, nel corso della visita nel Regno Unito per partecipare l'8 settembre, giorno in cui ricorre il terzo anniversario della morte della nonna la regina Elisabetta II, a una cerimonia dei WellChild Awards, i premi dell'ente di beneficenza per i bambini gravemente malati di cui il secondogenito del sovrano è patron da tempo.

Lo rivela in prima pagina il tabloid Mirror citando una fonte americana, secondo cui c'è «determinazione» da entrambe le parti per un incontro nonostante i dissidi che risalgono al traumatico strappo del duca di Sussex con la famiglia reale nel 2020 e al successivo trasferimento negli Stati Uniti, dove il principe vive con la moglie Meghan e i due figli.

«Per la prima volta da molto tempo, c'è la genuina sensazione che la riconciliazione sia a portata di mano – ha aggiunto la fonte – il team del principe Harry e il Palazzo hanno aperto una linea di comunicazione e c'è ogni speranza che padre e figlio si rivedano quando il duca tornerà a Londra a settembre».

L'ultimo incontro fra i due nel febbraio del 2024

L'ultimo incontro fra i due risale al febbraio del 2024 quando il principe era arrivato da solo nel Regno per stare col padre dopo la diagnosi di cancro per il sovrano a cui sono seguite le cure per un anno e mezzo.

Mentre Harry era stato per l'ultima volta a Londra in primavera, quando si era visto respingere dalla Corte d'Appello il ricorso contro la revoca del diritto automatico alla scorta durante le sue visite in patria. Aveva quindi lanciato in maggio dagli schermi della Bbc un clamoroso appello alla «riconciliazione» coi Windsor, in particolare col padre, richiamando le stesse condizioni di salute del sovrano.

Altri segnali di disgelo erano emersi il mese scorso sui tabloid britannici, secondo cui Carlo III ha mostrato il desiderio di ricucire la frattura con il secondogenito e si è tenuto un «incontro segreto» fra Meredith Maines, braccio destro della struttura che assiste il duca di Sussex, e Tobyn Andreae, responsabile della comunicazione di Buckingham Palace, proprio per valutare un riavvicinamento.