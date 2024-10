Miriam Leone

La serie tv con protagonista Miriam Leone verrà trasmessa su Rai 1 e sarà disponibile anche in streaming su Paramount+ nel corso del 2024

Miriam Leone si è calata nei panni di Oriana Fallaci nella nuova serie tv «Miss Fallaci», prodotta da Paramount+ e Minerva Pictures.

La serie, composta da 8 episodi, esplora un periodo poco conosciuto della vita della giornalista, concentrandosi sugli anni tra il 1956 e il 1959, quando Oriana iniziava a viaggiare tra New York e Hollywood per intervistare le grandi star del cinema. In un'intervista, In una recente intervista con la casa produttrice, la Leone racconta come questa esperienza sia stata sia stimolante che rischiosa, spiegando: «Non stavamo consegnando l'Oriana che in molti si sarebbero aspettati».

La serie non solo mette in luce le sfide professionali di una giovane Fallaci, che si confrontava con un mondo giornalistico dominato dagli uomini, ma svela anche le sue vulnerabilità personali, soprattutto nelle relazioni amorose. Leone ha descritto il personaggio come una donna combattiva, capace di affrontare qualsiasi difficoltà lavorativa, ma fragile nei sentimenti, un paradosso che arricchisce il suo ritratto.

«Miss Fallaci», basata su opere autobiografiche come «I sette peccati di Hollywood» e «Penelope alla guerra», mira a far conoscere una Fallaci più giovane, determinata e complessa, portando le nuove generazioni a scoprire una delle voci più controverse e brillanti del Novecento.

Covermedia