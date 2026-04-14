La disputa tra la patron del concorso di bellezza Patrizia Mirigliani e la cantante Ditonellapiaga prosegue, nonostante l'autorizzazione giudiziaria all'uso del nome.

Hai fretta? blue News riassume per te Il tribunale ha autorizzato Ditonellapiaga a usare «Miss Italia» come titolo del suo album e tour.

La cantante difende la scelta come espressione artistica legata a temi personali come inadeguatezza e imperfezione.

Patrizia Mirigliani contesta l’uso del nome, ritenendolo improprio e fuori contesto.

La patron sottolinea che il marchio Miss Italia è commerciale e va tutelato.

La battaglia legale continuerà, con Mirigliani pronta a presentare ricorso. Mostra di più

Il primo verdetto è arrivato, ma la battaglia sembra appena cominciata.

Da una parte Ditonellapiaga, dall’altra Patrizia Mirigliani: al centro del duello c’è un nome, quello di Miss Italia, finito nel titolo dell'album e del tour della cantante.

Il tribunale, per ora, ha deciso: il disco può chiamarsi così. Ma la partita legale è tutt’altro che chiusa.

Il nodo della disputa

Come riportato da «Leggo», tutto nasce dall’ultimo progetto musicale di Ditonellapiaga, che ha scelto «Miss Italia» come titolo del suo album e di un brano.

Una scelta che non è andata giù agli organizzatori del concorso, convinti che quel nome venga utilizzato in modo improprio.

Secondo le accuse, testi e contenuti conterrebbero riferimenti giudicati offensivi per le partecipanti alla competizione. La cantante però respinge tutto al mittente e rivendica il significato del suo lavoro: nessun attacco diretto, ma una riflessione personale.

«Miss Italia rappresenta la perfezione, la donna che vince. Io parlo del sentirmi fuori posto rispetto a certi modelli sociali», ha spiegato, difendendo la sua libertà artistica.

Ditonellapiaga ha dunque accolto con favore la sentenza. «È bello sapere che la libertà di esprimersi artisticamente venga considerata un valore da tutelare, soprattutto quando non si intacca la dignità altrui», ha affermato nel suo commento, riportato da «Chi».

La replica di Mirigliani

Dall’altra parte, come scrive «Leggo», Mirigliani non ci sta. E chiarisce subito che la questione va oltre una semplice citazione in una canzone.

«Il nostro è un marchio storico, presente da anni anche nella musica», sottolinea. Ma qui, secondo lei, si è andati oltre: il nome del concorso non è solo un riferimento, bensì il cuore della promozione del progetto.

Il punto è proprio questo: il brand viene utilizzato per dare identità a disco e tour. «Si pubblicizza un tour chiamato Miss Italia che non ha nulla a che vedere con il concorso», attacca la patron, parlando di un uso fuori contesto.

E rivendica anche la tradizione familiare nella difesa del marchio: in passato, racconta, suo padre si è opposto centinaia di volte a utilizzi non autorizzati.

«Oggi sembra che io stia esagerando, ma non è così», precisa.

Il fronte economico e la mossa legale

Non solo immagine, ma anche interessi concreti. Mirigliani ricorda che Miss Italia è un brand commerciale, sostenuto da sponsor e campagne pubblicitarie.

«Se ci avessero coinvolti, avremmo potuto collaborare», afferma.

Poi arriva l’annuncio che riaccende lo scontro: «Faremo ricorso». La decisione del tribunale, dunque, non mette la parola fine alla vicenda. Anzi, è solo il primo capitolo di un braccio di ferro destinato a continuare.