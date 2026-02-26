  1. Clienti privati
A tutto Festival «Miss Italia» si scaglia contro Ditonellapiaga per «uso indebito del nome»

Covermedia

26.2.2026 - 13:00

Il concorso ha inviato una diffida alla cantante romana per l’utilizzo non autorizzato del suo marchio nel nuovo brano e nella campagna promozionale.

Covermedia

26.02.2026, 13:00

26.02.2026, 14:03

La società che gestisce «Miss Italia» ha diffidato Ditonellapiaga per l'uso non autorizzato del nome del concorso nel suo nuovo brano e nella relativa campagna promozionale.

Non si tratta di una collaborazione artistica, ma di una contestazione formale. A riportarlo è ANSA, che cita una nota ufficiale in cui si parla di «uso indebito del nome».

Nel comunicato, la società sottolinea che «Miss Italia» è un marchio registrato e protetto giuridicamente, precisando che non è stata concessa alcuna autorizzazione per l'utilizzo del nome in ambito artistico o promozionale. Inoltre, si ricorda che ogni impiego del brand richiede specifici accordi, trattandosi di un marchio commerciale tutelato.

Attualmente, il titolo di «Miss Italia» è detenuto da Katia Buchicchio, eletta il 15 settembre 2025 a Porto San Giorgio. La diciottenne lucana rappresenta il volto ufficiale dell’edizione in corso, rafforzando il valore istituzionale e mediatico del marchio.

Ditonellapiaga, già in gara al Festival di Sanremo, non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito alla diffida. La società ha formalizzato la contestazione e sta valutando eventuali azioni legali nelle sedi competenti. Nel frattempo, il brano rimane disponibile sulle piattaforme digitali in attesa di sviluppi ufficiali.

