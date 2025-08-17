Immagine d'archivio d'illustrazione. sda

Patrizia Mirigliani aggiorna il regolamento 2025 dopo le polemiche: «Ho aggiunto un punto all'articolo 8». Ritorno del brand anche nell'ecosistema Rai.

Da quest'anno c'è una novità nel regolamento del concorso di Miss Italia: chi ha un profilo attivo su OnlyFans o una piattaforma simile non può partecipare.

La decisione nasce dopo le polemiche per la 13enne apparsa in passerella a Miss Italia Mascotte.

Il cambio di passo coincide con il rientro del brand Miss Italia nell'orbita Rai, dopo sei anni di assenza. Mostra di più

Prende posizione Patrizia Mirigliani. «C'è una novità quest'anno: ho aggiunto qualcosa all'articolo 8», ha detto la patron in tv, chiarendo il perimetro della nuova regola.

Niente Miss Italia per chi mantiene profili su piattaforme come OnlyFans o simili, dove si condividono contenuti «per adulti» o «scabrosi».

La stretta arriva all'indomani delle polemiche per la 13enne apparsa in passerella a Miss Italia Mascotte, caso che ha portato alla revoca dell'incarico all'esclusivista regionale in Campania.

Vale ogni tipo di profilo

Nel dettaglio, l'aggiornamento del regolamento per l'edizione 2025 esclude le aspiranti con profili attivi su siti che consentono la pubblicazione, gratuita o a pagamento, di materiale per adulti. Lo confermano più testate che riportano l'intervento della patron ad «Agorà Estate» su Rai3.

La linea è stata sintetizzata così: «Niente sfilata per chi ha profili su siti per adulti», con l'obiettivo – dichiarato – di preservare l'immagine storica del concorso pur nel percorso di modernizzazione dei format.

Il ritorno alla Rai

Il cambio di passo coincide con il rientro del brand Miss Italia nell'orbita Rai, seppure in forme rinnovate e con forte spinta digitale, dopo sei anni di assenza. Un rientro che fa da cornice a un regolamento più stringente sulle candidate e ai requisiti chiesti per accedere alle selezioni.

In sostanza: «Se punti alla corona, chiudi i profili hot». E per chi non è d'accordo, il palco resta altrove.