  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Anti-OnlyFans Ecco la nuova regola di Miss Italia 2025 che sta facendo tanto discutere

Covermedia

17.8.2025 - 13:00

Immagine d'archivio d'illustrazione.
Immagine d'archivio d'illustrazione.
sda

Patrizia Mirigliani aggiorna il regolamento 2025 dopo le polemiche: «Ho aggiunto un punto all'articolo 8». Ritorno del brand anche nell'ecosistema Rai.

Covermedia

17.08.2025, 13:00

17.08.2025, 14:09

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Da quest'anno c'è una novità nel regolamento del concorso di Miss Italia: chi ha un profilo attivo su OnlyFans o una piattaforma simile non può partecipare.
  • La decisione nasce dopo le polemiche per la 13enne apparsa in passerella a Miss Italia Mascotte. 
  • Il cambio di passo coincide con il rientro del brand Miss Italia nell'orbita Rai, dopo sei anni di assenza.
Mostra di più

Prende posizione Patrizia Mirigliani. «C'è una novità quest'anno: ho aggiunto qualcosa all'articolo 8», ha detto la patron in tv, chiarendo il perimetro della nuova regola.

Niente Miss Italia per chi mantiene profili su piattaforme come OnlyFans o simili, dove si condividono contenuti «per adulti» o «scabrosi».

La stretta arriva all'indomani delle polemiche per la 13enne apparsa in passerella a Miss Italia Mascotte, caso che ha portato alla revoca dell'incarico all'esclusivista regionale in Campania.

Vale ogni tipo di profilo

Nel dettaglio, l'aggiornamento del regolamento per l'edizione 2025 esclude le aspiranti con profili attivi su siti che consentono la pubblicazione, gratuita o a pagamento, di materiale per adulti. Lo confermano più testate che riportano l'intervento della patron ad «Agorà Estate» su Rai3.

La linea è stata sintetizzata così: «Niente sfilata per chi ha profili su siti per adulti», con l'obiettivo – dichiarato – di preservare l'immagine storica del concorso pur nel percorso di modernizzazione dei format.

Il ritorno alla Rai

Il cambio di passo coincide con il rientro del brand Miss Italia nell'orbita Rai, seppure in forme rinnovate e con forte spinta digitale, dopo sei anni di assenza. Un rientro che fa da cornice a un regolamento più stringente sulle candidate e ai requisiti chiesti per accedere alle selezioni.

In sostanza: «Se punti alla corona, chiudi i profili hot». E per chi non è d'accordo, il palco resta altrove.

Concorsi. «Miss Italia 2025» torna sulla Rai, ma solo in streaming

Concorsi«Miss Italia 2025» torna sulla Rai, ma solo in streaming

I più letti

Suri Cruise oggi: ecco com'è cambiata la figlia di Tom e Katie Holmes
Ecco come i truffatori cercano di entrare nel vostro cellulare con applicazioni invisibili
In fuga da Tesla: i top manager lasciano l'azienda in massa
Ecco le professioni che vedranno aumentare di più gli stipendi nel 2026
Il principe Andrea sbotta anche contro gli operai del Great Park: «Che diavolo state facendo?!»

Altre notizie

Vallese. Si chiude l'Open Air Gampel, quattro giorni quasi sold-out

ValleseSi chiude l'Open Air Gampel, quattro giorni quasi sold-out

Un tributo della Rai. Al Teatro delle Vittorie l'ultimo tributo a Pippo Baudo

Un tributo della RaiAl Teatro delle Vittorie l'ultimo tributo a Pippo Baudo

Ritorno alle origini. Machine Gun Kelly riabbraccia il rap: «Sarò più feroce che mai»

Ritorno alle originiMachine Gun Kelly riabbraccia il rap: «Sarò più feroce che mai»