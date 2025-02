Missy Elliott

Questo legame speciale ha portato Ciara a unirsi alla recente tournée «Out of This World» di Missy Elliott, un tour straordinario che ha segnato il suo debutto da headliner.

Covermedia Covermedia

Nel mondo effervescente della musica, dove i riflettori illuminano talenti e successi, trovare un'amicizia autentica è un lusso raro.

Missy Elliott, icona dell'R&B e del rap, ha rivelato che il suo legame con Ciara non è solo una collaborazione musicale, ma una vera e propria ancora nel suo percorso artistico. «Avere una persona come lei in questo settore è ciò di cui ho bisogno per andare avanti», ha confessato la rapper a Bustle durante un'intervista dedicata alla sua amica e collega.

Quando due regine della musica si incontrano, la magia è assicurata. Missy Elliott e Ciara hanno segnato la scena musicale con hit indimenticabili, come «1, 2 Step», il brano del 2004 che ha consacrato il loro sodalizio. Ma il legame tra le due artiste va ben oltre le note: è un'amicizia che trascende il tempo e le mode. «Il repertorio musicale di Ciara è senza tempo», ha dichiarato Missy. «Ha creato canzoni che attraversano le generazioni senza mai sembrare datate».

Elliott sa di poter contare su Ciara in ogni momento

Nel mondo dello spettacolo, dove i rapporti spesso si consumano in fretta, la Elliott sa di poter contare su Ciara in ogni momento, non solo nelle collaborazioni artistiche, ma anche nei momenti di difficoltà. «In questo settore avrai molti conoscenti, ma gli amici sono rari», ha rivelato Missy.

«Io non considero neanche Ciara solo un'amica: è mia sorella. Lei è stata presente non solo nei momenti di divertimento, ma anche quando avevo bisogno di ispirazione, di una preghiera, di un sostegno vero».

Questo legame speciale ha portato Ciara a unirsi alla recente tournée «Out of This World» di Missy Elliott, un tour straordinario che ha segnato il suo debutto da headliner. Insieme a loro, anche altre stelle del calibro di Busta Rhymes e Timbaland, creando un'atmosfera di celebrazione e collaborazione senza precedenti.

Nel frattempo, Ciara continua a mantenere saldo il suo posto nell'Olimpo della musica, con una carriera che attraversa due decenni senza perdere freschezza. «Cerco sempre di trovare un modo per rinnovarmi, guardare avanti e, soprattutto, divertirmi», ha raccontato la cantante, che ha debuttato nel 2004 con «Goodies». «Penso che il divertimento sia la chiave che mi ha sostenuta per tutto questo tempo».