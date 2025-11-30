Missy Elliott

La rapper svela a Rolling Stone l'origine accidentale del brano ora eletto migliore del XXI secolo.

Covermedia Covermedia

Missy Elliott ha raccontato a «Rolling Stone» che «Get Ur Freak On» rischiò davvero di rimanere fuori dall'album «Miss E... So Addictive». Un destino sorprendente per un brano oggi considerato uno dei più rivoluzionari del nuovo millennio.

L'artista ricorda che, durante quella sessione in studio, Timbaland era esausto e deciso a chiudere la giornata. «Ha iniziato a colpire qualsiasi cosa», ha spiegato la Elliott. «Stava martellando sulla tastiera perché era pronto ad andare via». Ma lei non voleva arrendersi: serviva ancora una traccia per completare l'album.

Poi accadde l'imprevisto. «Ha toccato un tasto e ho esclamato: "È quello, proprio quello". E lui: "Che stai dicendo?". Sono entrata in cabina e ho registrato il pezzo». Da quel gesto casuale – nato da stanchezza e frustrazione – sarebbe nata una delle canzoni più iconiche dell'hip hop.

«Ho passato tantissimo tempo con i dancer»

Elliott ha aggiunto che, mentre scriveva, immaginava la coreografia: «Ho passato tantissimo tempo con i dancer. Dal mio primo tour ne avevo 22... Quando lavoro a un pezzo, penso a loro. Li vedo muoversi». Una visione coreografica che contribuisce alla forza di «Get Ur Freak On».

Le sue parole arrivano mentre «Rolling Stone» ha appena incoronato il singolo come la migliore canzone del XXI secolo, celebrandone l'impatto culturale e sonoro.

Missy – che non pubblica nuova musica dal 2019 con «Iconology» – ha confermato di avere un nuovo progetto in arrivo: «Ho carne sul fuoco. Sto sperimentando...».

L'artista è attualmente impegnata negli ultimi ritocchi del nuovo album e in collaborazioni internazionali che promettono di ampliare ulteriormente i confini del suo sound.