Modella indossa un corsetto 23 ore al giorno per avere la vita tra le più piccole al mondo

ai-scrape

19.8.2025 - 08:22

instagram@aleiraoficial_sexy

Le silhouette sottili sono di gran moda grazie a celebrità come Beyoncé e Taylor Swift, che guidano la tendenza della moda con il corsetto. Ma questa ragazza americana è andata davvero oltre.

Igor Sertori

19.08.2025, 08:22

19.08.2025, 08:28

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Aleira Avendano ha speso un milione di dollari per avere una delle vite più strette al mondo, oltre sette interventi al seno e cinque al naso.
  • «Questo non è solo il risultato di un duro lavoro, è spesso fisicamente doloroso», ha detto la modella, che oltre al corsetto segue diete e allenamenti rigidissimi.
  • Non mancano le critiche e nemmeno gli apprezzamenti.
  • Vestirsi è un problema, lo ammette: «Trovo difficile comprare vestiti, perché nulla mi sta bene».
  • La 33enne è pronta a lanciare una linea di corsetti e biancheria modellante affinché tutti «possano ottenere una figura simile con tempo e disciplina».
  • «Sono unica», aggiunge orgogliosa. 
Mostra di più

È il «New York Post» a darne notizia: una modella di Miami è al centro delle critiche per aver speso oltre un milione di dollari in procedure cosmetiche per ottenere una delle vite più piccole al mondo, di soli 18 pollici (circa 45 centimetri), che protegge indossando un corsetto per ben 23 ore al giorno.

La 33enne Aleira Avendano ha affrontato un notevole contraccolpo per il suo regime insolito, con critiche che definiscono il suo corpo «stupido».

«È stato un grande investimento: miglioramenti, trattamenti e cibo sano», ha detto a NeedToKnow, spiegando che si libera dal corsetto solo per fare la doccia, definendo il suo lungo percorso «un impegno enorme. Onestamente, il mio corpo dovrebbe essere assicurato».

Per completare la sua vita da un milione di dollari, ha speso ulteriori 638'000 dollari in sette interventi al seno, cinque al naso, impianti per i glutei e nuovi denti, nel corso di quasi due decenni.

Ma il costo della sua figura mozzafiato non ha solo inciso sul suo portafoglio: «Questo non è solo il risultato di un duro lavoro, è spesso fisicamente doloroso», ha confessato, ammettendo che indossare costantemente corsetti ha causato lo «spostamento» e l'«adattamento» dei suoi organi alla stretta pressione.

Il problema di vestirsi

«Trovo difficile comprare vestiti, perché nulla mi sta bene», ha lamentato l'insegnante di yoga. «Le mie taglie sono uniche e ho fianchi naturalmente larghi», ha continuato. «Quindi devo farmi fare i vestiti su misura».

Critiche e apprezzamenti

«Le persone reagiscono in modi diversi», ha detto colei che conta 1,1 milioni di iscritti su Instagram. «Alcuni mi seguono, altri si sentono nervosi, e altri ancora mi ammirano o vedono il mio corpo come qualcosa di folle».

«Gli uomini non ne hanno mai abbastanza della mia figura esotica», si è vantata. «Lo adoro. Ora sono unica nel mio genere».

Le silhouette sottili sono di gran moda grazie a celebrità come Beyoncé e Taylor Swift, che guidano la tendenza della moda con il corsetto.

Ma la modella incoraggia i suoi imitatori a procedere con cautela. Suggerisce di iniziare a indossare la biancheria modellante per sole sei ore al giorno, aumentando gradualmente il tempo di utilizzo di due ore ogni settimana.

Avendano è pronta a lanciare una linea di corsetti e biancheria modellante affinché «persone in tutto il mondo possano ottenere una figura simile con tempo e disciplina».

Il redattore ha scritto parte di questo articolo con l'aiuto dell'AI.

