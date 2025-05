Fabio Caressa

«Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo» è il nuovo reality italiano di Sky, condotto da Fabio Caressa, che promette di far parlare molto di sé.

Covermedia Covermedia

Niente eliminazioni, niente nomination, nessuna villa con piscina: qui si gioca nella giungla malese. Dodici concorrenti, dodici giorni, un montepremi da 300.000 euro e una sola regola.

Ogni volta che qualcuno accetta una tentazione – una doccia, un pasto caldo, un momento di comfort – il gruppo intero perde soldi. A condurre c'è Fabio Caressa, volto noto dello sport, che si mette alla prova in un ruolo completamente nuovo.

La sua voce familiare accompagna i partecipanti in un'esperienza che è un mix di avventura estrema e test morale. Perché «Money Road» è molto più di una sfida fisica: è un esperimento sociale in piena regola.

Ogni scelta pesa. Ogni tentazione svela alleanze, rancori e strategie silenziose. Nessuno viene cacciato, ma chi cede rischia di perdere la fiducia del gruppo. Ed è proprio questo il punto: qui si vince restando umani, ma anche freddi. Attenti. Lucidi.

Con questo format originale, prodotto da Sky Italia e Fremantle, il palinsesto estivo italiano si scrolla finalmente di dosso l'etichetta di «stagione vuota».

«Money Road» è la dimostrazione che si può sperimentare anche in estate, anche in prima serata, anche in Italia. E se il pubblico saprà coglierlo, sarà solo l'inizio.