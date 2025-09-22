Tim Burton e Monica Bellucci. Imago

In un'intervista, l'attrice ha condiviso i suoi pensieri sulla recente separazione dal regista Tim Burton, sottolineando il legame speciale che li unisce nonostante la fine della loro relazione.

La loro storia, iniziata nel 2022 al Festival Lumière, era diventata pubblica con le apparizioni sui red carpet, fino all’ultima a Taormina.

Bellucci, che ha avuto una vita sentimentale intensa e due figlie con Vincent Cassel, si ritrova ora nuovamente single a 60 anni. Mostra di più

Monica Bellucci e Tim Burton hanno recentemente annunciato la fine della loro relazione con un comunicato congiunto, esprimendo rispetto e affetto reciproco.

In un'intervista a «Vogue Italia», la donna ha confermato che le loro strade si sono incrociate per un periodo significativo, ma ora si sono separate. Ha dichiarato: «Finché avrò vita, Tim avrà sempre un posto unico nel mio cuore».

La loro storia d'amore è iniziata nell'ottobre 2022 al Festival Lumière di Lione. Bellucci aveva parlato della loro relazione in un'intervista a Elle France, descrivendo Burton come un uomo meraviglioso.

L'ultima volta insieme a Taormina

La coppia ha fatto la sua prima apparizione pubblica insieme alla Festa del cinema di Roma nel 2023. L'ultima volta che sono stati visti insieme è stato al Festival di Taormina, dove Bellucci ha espresso il suo rispetto per Burton come regista e come uomo.

La separazione è arrivata pochi mesi dopo il loro romantico tappeto rosso, sorprendendo molti. I motivi della rottura non sono stati resi noti, ma Bellucci, ora 60enne, è di nuovo single.

Vita sentimentale movimentata

La sua vita sentimentale è stata movimentata, con un matrimonio segreto con il fotografo Claudio Carlos Basso nel 1990, una relazione intensa con l'attore Nicola Farron, e un lungo matrimonio con Vincent Cassel, con cui ha avuto due figlie.

Dopo la separazione da Cassel, Bellucci ha avuto relazioni più riservate, incluso un legame con Nicolas Lefebvre. L'ultimo capitolo con Tim Burton si è concluso, ma il regista avrà sempre un posto speciale nel cuore dell'attrice.

