L’attrice apprezza la routine famigliare: «Quando non lavoro, mi piace condurre una vita normale: vado a fare shopping, porto le mie figlie a scuola».

Monica Bellucci è felice al fianco di Tim Burton: un amore nato sul red carpet al Festival Lumière di Lione, che riempie la vita dell’attrice.

«Ho trovato in Tim uno spirito meraviglioso. Ho incontrato un'anima spettacolare e lo amo», ha rivelato la Bellucci nell’intervista concessa ad Harper's Bazaar Spagna, riprendendo il commento rilasciato ad Elle in giugno prima di cominciare le riprese di «Beetlejuice 2», diretta proprio da Burton.

«Quello che posso dire... è che sono felice di aver incontrato quell'uomo, prima di tutto. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita. Conosco l'uomo, lo amo, e ora incontrerò il regista. Adoro Tim».

Il rapporto della Bellucci con la notorietà

Nell’intervista pubblicata sull’outlet spagnolo, la Bellucci, argomenta con chiarezza il suo rapporto con la notorietà. «La mia figura è stata oggettivata? Non mi ha dato fastidio. E poi ho anche sfruttato al meglio il mio corpo in certi ruoli, come in Malèna o Irreversibile. (…) Quando ho sentito un atteggiamento critico nei miei confronti, l'ho metabolizzato. A volte la bellezza crea maschere», ha poi spiegato commentando gli hater che nel corso della carriera hanno sottolineato più volte il suo sex appeal, a discapito del talento.

«Il fatto di provenire da un background così (moda, ndr.), di aver lavorato con molti fotografi prima di iniziare a fare film, ha alimentato un po' quel pensiero».

Sebbene la popolarità dell’attrice l’esponga ai riflettori di tutto il mondo, Monica, cerca di tenere i piedi per terra nella sua vita personale. «La fama può anche provocare sentimenti contrastanti. Quando non lavoro, mi piace condurre una vita normale: vado a fare shopping, porto le mie figlie a scuola». La Bellucci è stata sposata con Vincent Cassel per 14 anni: insieme hanno avuto le figlie Deva, 18 anni, e Leoni, 13.

Covermedia