Monica Bellucci

L'attrice ritirerà un premio speciale in occasione del 25esimo anniversario di «Malèna», cult del cinema italiano diretto da Giuseppe Tornatore.

Covermedia Covermedia

Monica Bellucci sarà premiata in occasione della 71esima edizione del Taormina Film Festival.

L'iconica attrice ritirerà uno Speciale Premio Internazionale per celebrare il 25esimo anniversario dall'uscita nelle sale di «Malèna», film scritto e diretto da Giuseppe Tornatore.

L'omaggio di Taormina

Il celebre film sarà proiettato proprio nella suggestiva cornice di Taormina. Non a caso, il festival ha dedicato la copertina della rassegna a Monica, raffigurata in una scena del cult datato 2000.

Tiziana Rocca, direttrice artistica del festival, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito, esprimendo grande soddisfazione per la presenza alla kermesse dell'attrice italiana. «Il suo talento e la sua eleganza hanno lasciato un segno profondo in opere che hanno fatto la storia, e il 25° anniversario di Malèna è l'occasione perfetta per celebrarla con il calore del pubblico di Taormina. Il Teatro Antico sarà la cornice ideale per questo omaggio indimenticabile», ha dichiarato Rocca.

Il Taormina Film Festival si svolgerà dal 10 al 14 giugno.