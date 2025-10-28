Monica Guerritore

Alla Festa del Cinema di Roma l'attrice Monica Guerritore debutta alla regia con «Anna», omaggio intenso ad Anna Magnani.

Monica Guerritore debutta alla regia con «Anna», film dedicato ad Anna Magnani, icona assoluta del cinema italiano.

«Volevo entrare piano in un personaggio che non è lei, che non sono io, ma che diventa una terza donna», racconta la regista-attrice, presentando l'opera alla Festa del Cinema di Roma.

Il film, in uscita nelle sale dal 6 novembre, ripercorre gli anni più complessi della vita della Magnani: la vittoria dell'Oscar, il legame con Roberto Rossellini, la solitudine, la malattia del figlio Luca.

«Mi ha indicato la strada come attrice e come donna», confida Guerritore, spiegando di aver voluto restituire la forza e la fragilità di una figura che ha cambiato per sempre il modo di intendere la recitazione.

Girato tra Roma e Cinecittà, «Anna» restituisce l'atmosfera di un'epoca in cui il cinema era ancora una forma d'arte collettiva e viscerale. «Non volevo fare un biopic, ma evocare la sua presenza, la sua voce, la sua luce», aggiunge la regista.

Oltre all'uscita di «Anna», Guerritore sarà in tournée teatrale con «L'anima buona di Sezuan» di Brecht e sta lavorando alla nuova stagione della serie «Vivere», insieme a un progetto televisivo dedicato alle grandi attrici italiane del Novecento. Un'agenda fitta che conferma la sua inesauribile energia creativa.