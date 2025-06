Monica Setta

Rai 2 affida alla conduttrice Monica Setta due prime serate con« Storie al Bivio Show», tra colpi di scena, peonie bianche e un'ospite che potrebbe spiazzare tutti.

Covermedia Covermedia

Monica Setta non si limita a incassare. Dopo essere finita nel mirino della pungente satira del «GialappaShow», la conduttrice risponde con eleganza e astuzia, trasformando la critica in opportunità.

E lo fa in grande stile. Rai 2 le affida due prime serate – il 24 giugno e il 1° luglio – per una versione totalmente rinnovata del suo format: «Storie al Bivio Show».

Dimenticate l'atmosfera più intima del daytime. Ora si cambia registro: ritmo serrato, scenografia rivoluzionata, e una conduzione che promette di essere più ironica, spiazzante, persino autoironica.

«Queste peonie bianche me le porto a casa, lo studio lo cambiamo completamente» dice Monica nel promo, facendo intendere che nulla resterà com'era. Né lei, né il suo show.

Ecco il colpo di scena

Ma il vero colpo di scena potrebbe arrivare con una presenza inaspettata. Quando le si chiede dell'imitatrice Giulia Vecchio – la stessa che l'ha resa virale per settimane – la Setta sorride e lascia una porta aperta: «Lei ospite? Ci stiamo lavorando». Una mossa strategica, che ribalta la narrazione e accende la curiosità.

Non è solo un programma che torna: è un ritorno calcolato, ben orchestrato. Monica Setta si mette in gioco, prende il centro della scena e lo fa con una nuova consapevolezza. In fondo, anche le donne al bivio possono scegliere di sorprendere.