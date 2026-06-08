Monica Setta

Dal 9 giugno debutta «Storie al bivio di sera». La conduttrice rivela i nomi che spera di portare nel nuovo ciclo di interviste.

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Monica Setta torna in prima serata e guarda già oltre il debutto.

Dal 9 giugno la giornalista approda su Rai2 con «Storie al bivio di sera», versione serale del format che negli ultimi anni ha trovato spazio nel pomeriggio della rete.

La novità prevede nove appuntamenti estivi costruiti attorno a interviste intime e racconti personali. Tra i primi ospiti annunciati figurano Matteo Salvini, Nancy Brilli e Francesca Pascale, insieme ad altri protagonisti del mondo della politica, dello spettacolo e dell'attualità.

Presentando il nuovo progetto all'ANSA, la Setta ha però svelato anche quali sono le personalità che vorrebbe coinvolgere nelle prossime puntate. «Ho quattro donne sul taccuino: Giorgia e Arianna Meloni, Elly Schlein e Silvia Salis. Gli inviti sono già partiti», ha raccontato la conduttrice.

È un'indicazione che racconta anche la direzione del programma. La versione serale di «Storie al bivio» punta infatti a mescolare mondi diversi, alternando volti dello spettacolo e figure della politica in conversazioni più personali che istituzionali.

La prima puntata andrà in onda il 9 giugno alle 21.20 su Rai2. Parallelamente proseguirà anche «Storie al bivio Estate», confermato nella collocazione del sabato pomeriggio.