A Venezia sta crescendo l'opposizione contro il previsto matrimonio di lusso del fondatore di Amazon Jeff Bezos e della sua fidanzata Lauren Sánchez. Gli attivisti vogliono manifestare pubblicamente al mercato di Rialto.

Ci sono problemi per il fondatore di Amazon Jeff Bezos e la sua fidanzata Lauren Sánchez in vista del loro matrimonio a Venezia.

C'è resistenza: il gruppo «No Space for Bezos» ha già srotolato uno striscione con una croce rossa sul nome del miliardario sul campanile della chiesa di San Giorgio, su un'isola di fronte al magnifico centro storico.

In città sono apparsi anche manifesti con il volto di Bezos e un logo modificato di Amazon. «Venezia non è in vendita», ha dichiarato il gruppo.

L'accusa? La citta sta diventando un parco giochi per super-ricchi, mentre gli abitanti del luogo possono a malapena permettersi di vivere nella propria città. Il gruppo ha scritto su Instagram di non avere alcuna intenzione di «raccogliere le briciole che cadono dal tavolo di un miliardario».

La città respinge le critiche. Si tratta di un evento privato senza restrizioni per il pubblico. Anche se i taxi d'acqua sono riservati agli ospiti, il traffico navale regolare non è stato influenzato.

Secondo l'agenzia di stampa italiana ANSA, il sindaco Luigi Brugnaro ha parlato di un onore per la città e ha descritto i manifestanti come una minoranza.

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha scritto su Facebook: «Spero che Jeff Bezos sia accolto a braccia aperte. È stato inappropriato protestare. La gente dovrebbe essere orgogliosa, non ostile».

Lady Gaga per creare l'atmosfera

Secondo i media italiani, i festeggiamenti si svolgeranno tra il 24 e il 26 giugno. Sono attesi circa 250 ospiti, tra cui celebrità come Leonardo DiCaprio e Katy Perry (con cui Sánchez ha volato nello spazio), oltre a Ivanka Trump, figlia del presidente degli Stati Uniti.

Lady Gaga fornirà l'accompagnamento musicale.

Non sarebbe il primo matrimonio di celebrità nella città lagunare: anche l'attore George Clooney ha sposato qui l'avvocata Amal Alamuddin, così come il campione del mondo di calcio Bastian Schweinsteiger e la tennista Ana Ivanović.

Venezia è una delle destinazioni turistiche più popolari d'Italia e da anni subisce le conseguenze del turismo di massa.