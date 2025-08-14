  1. Clienti privati
Colpi di scena Monzino accusa Corona e Bova fa una mossa di marketing registrando il marchio «Occhi spaccanti»

Covermedia

14.8.2025 - 13:00

Raoul Bova
Raoul Bova

Il pr milanese ribalta la sua versione sul caso Bova-Ceretti, mentre l'attore deposita all'Ufficio marchi la frase diventata virale.

Covermedia

14.08.2025, 13:00

14.08.2025, 13:09

15esima stagione della serie. Raoul Bova resta «Don Matteo»: la RAI smentisce l'addio dopo i gossip diffusi da Corona

15esima stagione della serieRaoul Bova resta «Don Matteo»: la RAI smentisce l'addio dopo i gossip diffusi da Corona

Nuovi sviluppi nel cosiddetto Bova-Ceretti gate.

Federico Monzino, pr milanese amico di Martina Ceretti, ha cambiato versione sul ruolo di Fabrizio Corona nella vicenda. In una story su Instagram, Monzino afferma che «Corona si è impossessato delle chat senza il mio consenso con una telecamera nascosta nella visiera del cappellino».

La storia, esplosa a luglio, aveva visto Monzino e Ceretti favorire un contatto con Corona per dare visibilità alla modella. All'epoca il pr si era definito un «facilitatore», sostenendo che chat e audio fossero stati condivisi volontariamente. Ora precisa: «Non tutto il materiale è stato consegnato volontariamente da me: una parte è stata acquisita senza il mio permesso».

Chat private. Spuntano soldi e droga nel caso Corona-Bova: ecco il racconto di Monzino agli inquirenti

Chat privateSpuntano soldi e droga nel caso Corona-Bova: ecco il racconto di Monzino agli inquirenti

Parallelamente, Raoul Bova ha depositato all'Ufficio italiano marchi e brevetti la frase «Occhi spaccanti», diventata virale dopo le prime rivelazioni del caso. La registrazione gli permetterà di usarla per abbigliamento, accessori e progetti audiovisivi.

Due mosse in poche ore che intrecciano giustizia e marketing, mantenendo alta l'attenzione su una vicenda già al centro di polemiche e gossip.

Audio privati. Raoul Bova contro Fabrizio Corona: denuncia per diffamazione e violazione privacy

Audio privatiRaoul Bova contro Fabrizio Corona: denuncia per diffamazione e violazione privacy

