TV Giacomo Giorgio nella fiction Rai della memoria «Morbo K»

20.1.2026 - 16:30

Giacomo Giorgio
Giacomo Giorgio

Due serate su Rai 1 per la storia vera dell'inganno che salvò vite.

20.01.2026, 16:51

«Morbo K» è la miniserie evento di Rai 1 che andrà in onda il 27 e 28 gennaio. Un racconto ispirato a fatti reali che intreccia memoria storica, responsabilità civile e coraggio silenzioso.

Diretta da Francesco Patierno e prodotta da Rai Fiction, la miniserie ricostruisce quanto accadde a Roma nel 1943, durante l’occupazione nazista.

All’Ospedale Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina, alcuni medici inventarono una malattia inesistente, il «Morbo K», per mettere in isolamento e salvare decine di ebrei dai rastrellamenti.

Un espediente tanto semplice quanto geniale, capace di sfruttare il rischio del contagio per fermare le ispezioni dei soldati tedeschi.

Nel racconto televisivo, il falso morbo diventa simbolo di una resistenza non armata, fatta di intelligenza, etica e scelta morale. Il nome stesso della malattia, secondo le ricostruzioni storiche, richiamava in modo ironico gli ufficiali nazisti Albert Kesselring e Herbert Kappler, alimentando l’idea di un’epidemia incontrollabile.

«Anche nei momenti più bui si può fare la cosa giusta»

Parlando della serie in un’intervista video diffusa sui canali Rai, Giacomo Giorgio ha spiegato: «Questa storia dimostra che anche nei momenti più bui si può scegliere di fare la cosa giusta. Raccontarla oggi significa ricordare che il coraggio non è sempre rumoroso».

Accanto a lui nel cast figurano Vincenzo Ferrera, Marco Fiore, Dharma Mangia Woods, Christoph Hülsen, Flavio Furno, Antonello Fassari e Luigi Diberti.

Per Giorgio «Morbo K» si inserisce in una fase particolarmente intensa della carriera: nei prossimi mesi sarà anche a teatro con «Otello», mentre proseguono nuovi progetti televisivi e cinematografici attualmente in sviluppo.

