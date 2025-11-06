Morgan

Il cantante Morgan offre un risarcimento all'ex Angelica Schiatti, ma lei non ritira la querela.

Covermedia Covermedia

Morgan tenta la strada della pace, ma il tribunale non archivia.

Il cantautore ha consegnato in aula un assegno circolare da 100'000 euro destinato all'ex compagna Angelica Schiatti come gesto riparatorio, ma la musicista ha scelto di non ritirare la querela per atti persecutori e diffamazione aggravata.

La giudice Martina Baggio, del Tribunale di Lecco, aveva indicato quella cifra come «somma congrua» per avviare un'eventuale remissione, ma la parte civile ha respinto la proposta.

Secondo l'accusa, Morgan – all'anagrafe Marco Castoldi – avrebbe inviato tra il 2020 e il 2021 messaggi e post offensivi nei confronti della cantante dei Santa Margaret, con cui aveva avuto una relazione.

Il suo legale ha definito il pagamento «un gesto concreto di responsabilità», ma la querela resta. Il procedimento è stato rinviato al 9 dicembre, anche per valutare la questione di costituzionalità dell'articolo 162-ter del codice penale, che regola l'estinzione dei reati dopo il risarcimento del danno.

In attesa della prossima udienza, Morgan continua a lavorare tra musica e televisione, impegnato nei progetti live e nelle nuove puntate di «StraMorgan», il format culturale dedicato alla storia della canzone italiana.