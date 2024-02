Bugo

Bugo ha citato in giudizio Morgan, richiedendo un risarcimento di 240.000 euro per danni patrimoniali e morali, causati dalla modifica del testo della loro canzone durante l'esibizione al Festival di Sanremo del 2020.

L'attrito tra Morgan e Bugo rimane palpabile, come evidenziato dall'assenza di interazioni tra i due cantanti di fronte al tribunale di Imperia, dove si sono ritrovati per il processo di diffamazione avviato da Bugo.

Quest'ultimo non ha salutato l'ex collega, che ha poi espresso su Instagram il proprio disappunto.

«Bugo non mi ha nemmeno salutato, evidenziando la profondità del nostro disaccordo. Da una parte la mia apertura al dialogo, dall'altra un atteggiamento che trovo inquietante. Non avrei mai immaginato che la situazione potesse degenerare a questo livello», ha scritto Marco Castoldi, noto come Morgan.

Una bagarre che va avanti dal 2020

La contesa è iniziata a seguito della modifica apportata da Morgan al testo del brano «Sincero» durante il Sanremo 2020, che ha provocato la squalifica dei due artisti, portando Bugo a richiedere un risarcimento per i danni subiti, inclusa la diffusione del testo modificato sui social media da parte di Morgan.

Questo episodio ha segnato uno dei momenti più controversi nella storia del Festival.

La prima udienza si è svolta a Milano, dove al cantante è stata data l'opportunità di presentare le proprie difese, posticipando l'udienza successiva al 10 giugno.

I due si sono infine presentati in aula a Imperia due giorni fa, il 20 febbraio, davanti alla giudice Marta Maria Bossi e al PM Andrea Pomes.

Covermedia