Durante il festival musicale Mi Ami a Milano è comparsa una placca provocatoria intitolata «Orinatoio Morgan». L'artista, indignato, parla di insulto pubblico e chiede agli altri cantanti di prendere le distanze: «È una manifestazione di violenza, un gesto indecente».

«Una volgarità, non un'opera d'arte. Un'offesa pubblica e gratuita in un contesto che dovrebbe essere culturale».

Così Morgan ha commentato indignato l'installazione apparsa nei bagni del festival milanese Mi Ami, tenutosi il 23 e 24 maggio, dove una targa recante la scritta provocatoria «Orinatoio Morgan» è stata affissa sopra un vero orinatoio, all'interno di un bagno femminile.

La placca, firmata ironicamente «la comunità artistica italiana tutta», è datata maggio 2025 e accompagnata dalla dicitura «Ad imperitura memoria». Lo scatto dell'installazione è circolato rapidamente sui social fino ad arrivare allo stesso Morgan, che ha reagito con durezza in un lungo post Instagram.

«Questa cosa è firmata «la comunità artistica italiana tutta», io chiedo agli artisti italiani che non si sentono rappresentati da questo insulto di prendere le distanze pubblicamente facendo un commento qui sotto», ha scritto, taggando decine di colleghi, da Achille Lauro a Tiziano Ferro, da Francesco De Gregori a Levante. «In caso contrario li considererò complici di questa ignobile, incivile manifestazione di violenza».

Ma lo sfogo non si è fermato ai social. Secondo quanto riportato da Fanpage, Morgan si sarebbe sfogato anche sul suo noto gruppo WhatsApp, definendo l'episodio «di una gravità tale da non trovare giustificazione». «Non è arte – ha ribadito – ma uno schifo indecente. È un insulto a un artista libero in un luogo pubblico. Aspetto la rimozione immediata».

Il cantante, visibilmente colpito, ha anche posto due domande ai suoi follower: «Cosa avrei fatto io di così brutto da meritarmi una cosa del genere? E perché hanno questa irrinunciabile necessità di farmi vedere la f**a?».