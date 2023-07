Morgan: «Ha ragione Meneguzzi, Amadeus devasta l’Italia»

Morgan

Il giudice di «X Factor» è entrato nella querelle tra Paolo Meneguzzi e J-Ax, attaccando senza mezzi termini il direttore artistico del Festival di Sanremo.

Morgan si è schierato apertamente dalla parte di Paolo Meneguzzi nello scontro con J-Ax.

Il primo ha apertamente criticato il pop italiano contemporaneo e, in particolare, «Disco Paradise», il tormentone estivo di Fedez, J-Ax e Annalisa.

La risposta di J-Ax non si è fatta attendere: «Non c’è niente di più triste dei cantanti falliti che danno la colpa al «pubblico che oggi non capisce più un c…o».

«Ha perfettamente ragione Meneguzzi»

Secondo Morgan «ha perfettamente ragione Meneguzzi perché il pop è una forma d’arte. Noi italiani la chiamiamo "musica leggera", ma abbiamo inventato una definizione che non c'è nel mondo, quando in realtà il concetto di "musica leggera" io lo userei per definire "il pop è scadente". In pratica la musica leggera si può tradurre in "voglio imitare il pop esclusivamente per delle ragioni commerciali", quindi ne imita la patina, l'esteriorità, ma non certo l'essenza artistica».

E poi ancora: «Il sistema va avanti imperterrito come uno schiacciasassi e il sistema italiano sfrutta proprio il fatto che il popolo sia totalmente privo di capacità di emergere e di reagire ai soprusi. Il popolo italiano è veramente un popolo bue per eccellenza, composto da pecoroni. Come su Amadeus direttore artistico di Sanremo, sono l'unico che lo contesta, ma in realtà è un fenomeno che ha devastato culturalmente l'Italia da un punto di vista artistico e di qualità della canzone e continua a farlo, ma rimangono tutti zitti»

Covermedia