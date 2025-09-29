Morgan

Il cantautore rilancia accuse al sistema musicale e rivendica i suoi talenti scoperti.

Covermedia Covermedia

Ospite del programma «Ciao Maschio» su Rai 1, Morgan ha rivendicato il suo ruolo di scopritore di talenti e lanciato accuse dirette al mondo discografico. «Sono marginalizzato da tutto il sistema, nonostante i successi che ho avuto», ha detto con tono amaro.

Al centro delle sue parole anche Marco Mengoni: «Esiste perché l'ho scoperto io... se non ci fossi stato io non esisterebbe». Poi l'affondo: «Non è mai stato riconoscente».

Non solo Mengoni: Morgan si è attribuito il merito di aver creduto per primo in altri artisti oggi affermati, come Noemi e Michele Bravi. «Erano ragazzi su cui nessuno avrebbe investito e io invece li ho capiti».

L'artista non risparmia critiche a colleghi e industria: «Sono una persona normalissima, magari un po' polemico, ma molto libero: non ho padroni, dico quello che penso». Persino l'episodio di Sanremo con Bugo, che fece scalpore nel 2020, viene reinterpretato: «È stata un'opera d'arte, un'installazione, è avanguardia».

Non mancano riferimenti a Jovanotti: «Se potessi rinascere vorrei essere lui, per fare musica intelligente», salvo accusarlo di essere «furbo» e di sfruttare il proprio pubblico.