La cantante ha risposto indirettamente su Instagram alla provocazione del collega, scegliendo di non alimentare la polemica.

La recente polemica tra Morgan ed Emma Marrone ha sollevato questioni sul rapporto tra provocazione artistica e rispetto nella musica italiana.

Tutto è iniziato quando Morgan ha pubblicato una cover provocatoria del brano «Rutta» di Emma Marrone, trasformandolo in una versione grottesca. Questa mossa ha scatenato critiche, con molti che ritengono abbia superato i limiti della satira.

L'episodio si inserisce in un contesto più ampio, nato durante un concerto benefico a Gardone Riviera, dove Morgan ha suscitato polemiche per il suo comportamento sul palco, che ha portato alla cancellazione dello spettacolo.

Emma Marrone, scegliendo la strada della diplomazia, ha scritto su Instagram: «Non cadrò nelle provocazioni, la mia musica parla per me».

Morgan, invece, ha difeso la sua scelta su Twitter, affermando: «L'arte non conosce limiti, non ho intenzione di scusarmi per una lettura diversa di un brano».

