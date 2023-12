Morgan

Il processo è stato rinviato a febbraio del 2024: a puntare il dito contro il musicista una donna di 32 anni.

Ancora guai in vista per Morgan: dopo la dipartita dal panel dei giudici di «X Factor», il musicista è finito in tribunale conn l’accusa di diffamazione e stalking. A denunciare Morgan è stata una musicista di 32 anni che avrebbe intrecciato una relazione con Marco Castoldi poco prima della pandemia di Covid.

Il processo è cominciato ieri, martedì 12 dicembre, davanti al giudice monocratico Martina Beggio, con l’accusa sostenuta dal sostituto procuratore Giulia Angeleri.

Secondo la 32enne, Morgan l’avrebbe perseguitata e diffamata con frasi poco opportune via social poiché non accettava la fine della relazione. Per questo motivo, la donna si è rivolta alla Procura della Repubblica di Monza, che tuttavia ha rimbalzato la palla ai colleghi di Lecco, per competenza territoriale.

Morgan, attraverso i suoi avvocati, è convinto che il fatto non sussiste, in quanto lei lo aveva bloccato sui social poco dopo la fine della liaison. Ma la 32enne è decisa ad andare fino in fondo.

Il processo è stato quindi rinviato a febbraio.

