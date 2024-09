È morta nella sua casa di Lugano la cantante Caterina Valente

La cantante, attrice e showgirl Caterina Valente in un'esibizione a Zurigo del 1986 Keystone

La cantante francese di origine italiana Caterina Valente, molto celebre negli anni 1950 e 1960, è morta l'altro ieri nella sua casa di Lugano all'età di 93 anni. Lo ha indicato il suo portavoce Günther Huber all'agenzia di stampa tedesca Dpa.

Conformemente ai suoi desideri, i funerali si sono svolti nella più stretta intimità. Non ci saranno cerimonie o commemorazioni.

Valente costituisce il tipico esempio di artista cosmopolita: nata a Parigi nel 1931 da genitori italiani, si è sposata in prime nozze con un tedesco e in seconde con un britannico.

Nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto premi internazionali, ha avuto pubblico in ogni continente, incidendo più di 1'500 brani musicali in dodici lingue diverse (per questo era entrata nel Guinness dei primati) e vendendo più di 15 milioni di dischi.

Caterina Valente in una foto del 2002

