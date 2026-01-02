  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lutto È morta Adela Legrá, volto iconico del cinema cubano

SDA

2.1.2026 - 21:57

Adela Legrá nel ruolo di Lucia, un film del 1968.
Adela Legrá nel ruolo di Lucia, un film del 1968.
Keystone

È morta all'età di 86 anni Adela Legrá, figura iconica del cinema cubano e protagonista di Lucía (1968), uno dei film più rappresentativi della cinematografia dell'Isola.

Keystone-SDA

02.01.2026, 21:57

02.01.2026, 22:12

L'attrice si è spenta nella notte a Santiago de Cuba, dopo un ricovero d'urgenza presso l'ospedale provinciale. La notizia è stata confermata da Cubacine, portale legato all'Istituto cubano dell'arte e dell'industria cinematografici (Icaic).

Di origini umili, Legrá aveva lavorato fin da giovane nei campi e come domestica nell'allora provincia di Oriente. L'ingresso nel mondo del cinema avvenne quasi casualmente, mentre era attivista della Federazione delle donne cubane a Baracoa: qui fu notata dal regista Humberto Solás, che le affidò il ruolo principale in Manuela (1965). La consacrazione arrivò però con Lucía, film in tre episodi in cui Legrá interpretò una contadina degli anni Sessanta, divenuta simbolo della donna cubana e della sua emancipazione nei primi anni della Rivoluzione.

La sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio nel mondo culturale cubano diffusi dai principali media dell'isola caraibica.

I più letti

Ustionata pure la proprietaria del bar «Le Constellation»: «È molto difficile per noi parlarne»
«Mosca colpirà il 7 gennaio in un maxi attacco per sabotare la pace»: lo dice l'intelligence ucraina
Il bar di Crans-Montana pubblicizzava le sue feste con candele scintillanti su bottiglie di champagne
Inferno a Crans-Montana, scatta l'appello a donare il sangue. Una giovane residente in Ticino fra i dispersi
Un nuovo video mostra come il soffitto del bar di Crans-Montana ha preso fuoco

Altre notizie

Il racconto. Achille Lauro dedito ad una disciplina estrema: «Lavoro venti ore al giorno»

Il raccontoAchille Lauro dedito ad una disciplina estrema: «Lavoro venti ore al giorno»

Quale sarà il suo futuro?. Bonolis guarda avanti: «Cambiare è essenziale»

Quale sarà il suo futuro?Bonolis guarda avanti: «Cambiare è essenziale»

Sul set di «Non mi scaricare». Paul Rudd confessa: «In doccia sembrava la scena di «Psycho»»

Sul set di «Non mi scaricare»Paul Rudd confessa: «In doccia sembrava la scena di «Psycho»»