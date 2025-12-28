È morta Brigitte Bardot, aveva 91 anni

L'icona francese Brigitte Bardot è deceduta. Courtesy Album

L’annuncio è arrivato dall’agenzia di stampa AFP, che cita la Fondation Brigitte Bardot. La grande icona del cinema francese aveva 91 anni.

Hai fretta? blue News riassume per te Brigitte Bardot è morta a 91 anni, è stata una delle più grandi icone del cinema francese.

Negli anni Cinquanta e Sessanta rivoluzionò l’immagine della donna con film celebri e uno stile libero e provocante.

Nel 1973 lasciò improvvisamente lo spettacolo per ritirarsi a Saint-Tropez.

Da allora si dedicò soprattutto alla difesa degli animali fondando la Fondation Brigitte Bardot.

Negli ultimi decenni fece spesso discutere per le sue posizioni politiche e le sue dichiarazioni controverse. Mostra di più

Più di 50 libri. Su Brigitte Bardot è stato scritto più che su quasi qualsiasi altra star francese. La lista delle biografie dedicate al sex symbol degli anni Sessanta è ormai quasi lunga quanto quella dei suoi film. Uno dei volumi porta un titolo emblematico: «Il mistero Brigitte Bardot».

Un titolo che ha pienamente senso di esistere. Perché poche altre leggende del cinema hanno suscitato tante domande quanto Brigitte Bardot, scomparsa all’età di 91 anni, come ha reso noto l’agenzia AFP citando la Fondation Brigitte Bardot.

La storia di una vita al limite

La sua vita è stata una successione di estremi. All’apice della fama, dopo oltre 45 film e 80 canzoni, l’attrice scelse di interrompere bruscamente la carriera. La motivazione, spiegata nella sua autobiografia «Lacrime di battaglia» pubblicata nel 2018: in quegli anni la sua esistenza le appariva «vuota e superficiale». Un periodo che lei stessa definì «un martirio».

Accanto al cinema, Bardot aveva coltivato con successo anche la musica, pubblicando diversi album e singoli. Nel 1973 si ritirò quasi completamente dalle scene. Negli anni successivi sarebbe tornata al centro dell’attenzione soprattutto per il suo impegno in difesa degli animali e per alcune prese di posizione controverse sulla politica migratoria.

I suoi primi anni di celebrità furono segnati da isteria collettiva. «BB», come veniva chiamata la giovane parigina nata nel 1934 in una famiglia rigidamente conservatrice, era considerata una delle donne più belle, desiderate ed erotiche del suo tempo.

95 minuti per diventare un'icona

Bastarono 95 minuti per trasformarla in una star mondiale. Nel 1956, con il film «E Dio… creò la donna», Bardot interpretò una giovane sensuale in cerca di avventure amorose. Sdraiata sulla sabbia di Saint-Tropez, in una Francia dove persino ballare a piedi nudi era visto come uno scandalo, la bionda dal sorriso provocante infranse ogni tabù e sconvolse un’intera nazione.

Film come «La verità», «Il disprezzo» e «Viva Maria!» non solo la consacrarono alla storia del cinema, ma contribuirono a creare un nuovo modello femminile: una donna sexy, libera e sicura di sé.

Delle sue relazioni sentimentali Bardot non fece mai mistero. Durante le riprese di «E Dio… creò la donna», diretto dal marito Roger Vadim, iniziò una relazione con il collega Jean-Louis Trintignant. Si sposò quattro volte e ebbe un figlio, la cui educazione affidò in gran parte al padre, l’attore Jacques Charrier.

L'addio definitivo al cinema

Nel 1973 il suo addio al mondo dello spettacolo fu radicale e definitivo. Non ancora quarantenne, fuggì dai riflettori e dagli insulti rifugiandosi nella villa «La Madrague», a Saint-Tropez. Con la stessa determinazione che aveva caratterizzato la sua carriera, si dedicò alla lotta contro la caccia alle foche, la sperimentazione animale e i metodi di macellazione considerati crudeli. Vendette parte dei suoi beni e nel 1986 fondò la Fondation Brigitte Bardot, con sede a Parigi e una quarantina di collaboratori.

Oltre alla sua carriera di attrice, Brigitte Bardot fu anche una cantante e pubblicò diversi album e singoli. Nel 1973 si ritirò però dal mondo dello spettacolo. IMAGO/Photo12

Per mezzo secolo visse ritirata nella sua casa sul mare, circondata dagli animali che salvava da rifugi e circhi. Le critiche e il sarcasmo per il suo stile di vita non la scalfirono. «Un tempo il mondo era ai miei piedi perché ero bella, famosa e desiderata. Oggi do solo fastidio», scrisse nella sua autobiografia.

Controversa in politica

La sua intransigenza le costò spesso cara. Per dichiarazioni controverse su immigrazione e macellazione rituale fu più volte condannata. Nel 2012 invitò apertamente a votare per Marine Le Pen, definendola «l’unica ad aver denunciato lo scandalo della carne halal».

Lei stessa ammise di essere stata politicamente incostante: nel corso degli anni aveva sostenuto esponenti di orientamenti opposti, dal conservatore Valéry Giscard d’Estaing al socialista Lionel Jospin, fino al leader della sinistra Jean-Luc Mélenchon.

Per sempre divisiva

Nel 2019 si fece fotografare con il gilet giallo in segno di solidarietà con il movimento dei gilet gialli, in protesta contro la politica sociale ed economica del presidente Emmanuel Macron.

Con lo stesso approccio intransigente che ha caratterizzato la carriera di attrice di Brigitte Bardot, in seguito si è dedicata alla lotta contro la caccia alle foche, la sperimentazione animale e i metodi di macellazione. KEYSTONE

«Capisco la loro rabbia quotidiana», dichiarò al quotidiano regionale La Dépêche, criticando lo spreco di denaro pubblico per i viaggi dei politici in jet privati e per i loro autisti, mentre molti cittadini «non hanno più un soldo».

«Dirò sempre ciò che penso, che piaccia o no». Questo il motto che Brigitte Bardot ha seguito per oltre mezzo secolo, alimentando polemiche, titoli di giornale e pagine di libri.

Un personaggio che, anche dopo la fine della carriera artistica, non ha mai smesso di dividere l’opinione pubblica.