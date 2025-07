Preta Gil KEYSTONE

È morta nella notte a New York la cantante Preta Gil, figlia di Gilberto Gil, considerato uno dei più importanti artisti musicali del Brasile. La donna, di 50 anni, è deceduta a causa di complicazioni legate a un cancro al colon.

Keystone-SDA SDA

Si trovava negli Stati Uniti per sottoporsi a un trattamento sperimentale per la malattia, in cura dal gennaio 2023.

Dopo un trattamento iniziale in Brasile con chemioterapia e radioterapia, e un intervento chirurgico nell'agosto 2024, il cancro era riemerso in altre parti del corpo.

Gilberto Gil ha affermato sui social che la famiglia sta organizzando il rimpatrio della salma.

«Ha continuato a diffondere la gioia di vivere anche nei momenti più difficili della sua cura», ha affermato il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva esprimendo le sue condoglianze.