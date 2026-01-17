  1. Clienti privati
È morta, a soli 48 anni, la presunta figlia segreta di Freddie Mercury

Covermedia

17.1.2026 - 13:00

Queen
Queen

Bibi, presunta figlia della leggenda dei Queen, si è spenta a 48 anni dopo una lunghissima battaglia contro il cancro.

Covermedia

17.01.2026, 13:00

17.01.2026, 13:10

È morta all'età di 48 anni la presunta figlia segreta di Freddie Mercury.

La famiglia della donna, identificata con il nome di Bibi, si è spenta giovedì 16 gennaio dopo una lunga battaglia contro il cancro, come riportato dal Daily Mail.

La donna era affetta da un cordoma, un raro tumore alla spina dorsale. Lascia due figli di nove e sette anni, come riferito dal marito Thomas. «B è ora con il suo amato e amorevole padre nel mondo dei pensieri. Le sue ceneri verranno disperse nel vento delle Alpi», ha aggiunto.

Bibi sarebbe stata concepita da Mercury e dalla moglie di uno dei suoi amici nel 1976, all'apice della carriera della leggenda dei Queen, secondo quanto raccontato da Lesley-Ann Jones nella biografia «Love, Freddie».

Bibi ha rivelato di essere figlia di Mercury nel libro soltanto pochi mesi prima della sua morte, dopo essersi sottoposta a un test del DNA.

«Per 30 anni, ho dovuto costruire la mia vita e la mia famiglia senza di lui e accettare il fatto che lui non avrebbe condiviso con noi i momenti felici della vita», ha scritto.

Bibi, che lavorava come medico e viveva in Francia, ha lottato contro il tumore per buona parte della sua vita. La diagnosi è arrivata quando era ancora una ragazzina.

Prima della pubblicazione di «Love, Freddie», rilasciato a settembre, il segreto era custodito soltanto dalle persone più vicine al rocker, tra cui la storica fidanzata Mary Austin, i genitori e le sorelle.

