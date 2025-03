Pamela Bach

L'attrice, ex moglie di David Hasselhoff, è stata trovata priva di vita nella sua casa di Los Angeles, aveva 61 anni.

Covermedia Covermedia

Pamela Bach è morta all'età di 61 anni. Come riporta TMZ, l'attrice di «Baywatch» ed ex moglie di David Hasselhoff si sarebbe suicidata con un colpo di pistola nella sua casa di Los Angeles.

Ad allertare la polizia sono stati i familiari, che, preoccupati, non riuscivano a mettersi in contatto con la donna. Bach è stata dichiarata morta sul posto.

Fox News ha riportato: «La causa della morte della star della TV è oggetto di indagine da parte dell'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles».

Bach e Hasselhoff si sono conosciuti sul set della serie tv «Supercar» nel 1985. Nel 1989 i due sono convolati a nozze e dal loro matrimonio sono nate due figlie, Taylor Ann Hasselhoff, oggi 34enne, e Hayley Hasselhoff, 32.

Dopo il divorzio da Hasselhoff nel 2006, Bach ha partecipato alla versione inglese del Grande Fratello Vip nel 2011. Ha lavorato in varie serie tv come «Febbre d'amore», «Cheers», «T.J. Hooker» e nei film «Route 66» e «More than Puppy Love».

Il suo ultimo post su Instagram

Nel suo ultimo post sui social media, condiviso su Instagram il giorno di Capodanno, Pamela appariva speranzosa per il futuro.

«Mentre entriamo nel 2025, il mio cuore è pieno di gratitudine, soprattutto per la mia preziosa nipotina, London», scriveva. «Vederla crescere e vedere il suo sorriso illuminare il mio mondo è davvero la più grande benedizione. Il mio augurio per tutti voi quest'anno è salute, felicità e tanto amore».

«Che il 2025 sia pieno di momenti meravigliosi, risate e tutte le benedizioni che i vostri cuori possano contenere. Ecco un anno di ricordi preziosi, di gioia diffusa e di accoglienza di ogni momento prezioso!».