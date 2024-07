Yvonne Furneaux con Marcello Mastroianni nel film "La dolce vita". imago images / United Archives

Addio all'attrice francese con cittadinanza statunitense Yvonne Furneaux, Emma, innamorata del giornalista Marcello Rubini (Marcello Mastroianni), in «La dolce vita» (1960) di Federico Fellini. È morta all'età di 98 anni nella sua casa di North Hampton, nel New Hampshire (Usa), per le complicazioni di un ictus.

A dare la notizia della sua sua scomparsa, avvenuta il 5 luglio, è stato il figlio Nicholas Natteau a The Hollywood Reporter. Furneaux ha avuto ruoli di grande rilievo, anche in «Le amiche» (1955), un successo alla Mostra del Cinema di Venezia che si rivelò il film della svolta di Michelangelo Antonioni, dove interpreta una donna mondana vendicativa.

Nel thriller psicologico «Repulsione» (1965), terzo film di Roman Polanski, è la sorella di Carol Ledoux (Catherine Deneuve).

Nata l'11 maggio 1926 a Roubaix, in Francia, come Elisabeth Yvonne Scatcherd da genitori inglesi, si era trasferita da bambina con la famiglia in Inghilterra, frequentando il St. Hilda's College di Oxford e la Royal Academy of Dramatic Art Londra, diplomandosi nel 1951.

