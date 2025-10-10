Paolo Sottocorona IMAGO/Avalon.red

La morte improvvisa del meteorologo Paolo Sottocorona ha scosso il mondo televisivo italiano, mentre sui social si diffondono teorie complottiste che suscitano l'indignazione di Enrico Mentana.

La notizia della morte di Paolo Sottocorona, all'età di 77 anni, ha lasciato un vuoto nel panorama televisivo italiano.

Conosciuto per la sua lunga carriera come meteorologo, in particolare su La7, è scomparso poche ore dopo la sua ultima apparizione in diretta.

Le cause del decesso non sono ancora state rese note, ma sui social media, in particolare su X, sono emerse teorie complottiste che hanno suscitato una forte reazione.

La risposta di Mentana

Come riportato da «Leggo», alcuni utenti hanno insinuato un collegamento tra la morte di Sottocorona e la vaccinazione, utilizzando l'hashtag #Vaccinedeaths.

Questi commenti hanno provocato l'indignazione di Enrico Mentana, direttore di La7 e amico del meteorologo, che ha espresso pubblicamente il suo disappunto.

Mentana ha criticato aspramente i complottisti, rivolgendosi direttamente a Elon Musk, proprietario della piattaforma X, chiedendogli se fosse orgoglioso di ospitare tali «avvoltoi gonfi di ignoranza sovrumana».

Il giornalista ha anche condiviso un post sui suoi social, accompagnato da una foto di Sottocorona da giovane, esprimendo il suo cordoglio e ricordando il collega con affetto.

La scomparsa del meteorologo ha colpito profondamente Mentana, che ha voluto rendergli omaggio con un messaggio toccante: «Stamattina per la prima volta non lo rivedremo, subito prima delle 8, con le sue carte satellitari e poi le foto inviate dai telespettatori. Un abbraccio alla sua Dora e ai suoi cari. La sua scrivania qui al tg resterà sua».