Sono morte le gemelle Kessler, Alice ed Ellen avevano 89 anni

Lutto nello spettacolo: le gemelle Alice ed Ellen Kessler sono morte Le gemelle Kessler Alice ed Ellen alla prima teatrale di «Die Liebe Geld» a Monaco nel marzo 2022. Le leggende dello spettacolo avevano 89 anni. Immagine: IMAGO/APress Alice ed Ellen erano nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia. Immagine: imago stock&people Le due donne di spettacolo erano note per aver cantato, ballato e recitato in Germania e in Italia negli anni '50 e '60. Qui il 2 agosto 1965 a Londra. Immagine: IMAGO/United Archives Keystone In foto «Il conte di Lussemburgo» (1957) con Gerhard Riedmann nel ruolo del conte di Lussemburgo. Le gemelle interpretano le ballerine Fritzi e Franzi. Immagine: imago images / United Archives Alice ed Ellen Kessler in costume da spettacolo. La foto è stata scattata nel 1959. Immagine: imago images / United Archives «Lieben Sie Show» era un programma televisivo della ARD del 1962. Immagine: IMAGO/United Archives Con la leggenda della TV Rudi Carrell nel format «Die verflixte 7». Il programma con è andato in onda dal 1965 al 1973. Immagine: imago images/United Archives Alice (a sinistra) ed Ellen con il presentatore Frank Elstner all'evento stampa per il programma televisivo «Deutschland spielt auf - zum 50. Geburtstag der ARD-Fernsehlotterie» nel 2006. Lutto nello spettacolo: le gemelle Alice ed Ellen Kessler sono morte Le gemelle Kessler Alice ed Ellen alla prima teatrale di «Die Liebe Geld» a Monaco nel marzo 2022. Le leggende dello spettacolo avevano 89 anni. Immagine: IMAGO/APress Alice ed Ellen erano nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia. Immagine: imago stock&people Le due donne di spettacolo erano note per aver cantato, ballato e recitato in Germania e in Italia negli anni '50 e '60. Qui il 2 agosto 1965 a Londra. Immagine: IMAGO/United Archives Keystone In foto «Il conte di Lussemburgo» (1957) con Gerhard Riedmann nel ruolo del conte di Lussemburgo. Le gemelle interpretano le ballerine Fritzi e Franzi. Immagine: imago images / United Archives Alice ed Ellen Kessler in costume da spettacolo. La foto è stata scattata nel 1959. Immagine: imago images / United Archives «Lieben Sie Show» era un programma televisivo della ARD del 1962. Immagine: IMAGO/United Archives Con la leggenda della TV Rudi Carrell nel format «Die verflixte 7». Il programma con è andato in onda dal 1965 al 1973. Immagine: imago images/United Archives Alice (a sinistra) ed Ellen con il presentatore Frank Elstner all'evento stampa per il programma televisivo «Deutschland spielt auf - zum 50. Geburtstag der ARD-Fernsehlotterie» nel 2006.

Sono decedute le gemelle Alice e Ellen Kessler, lo riferisce l'agenzia di stampa Dpa. Le due avevano 89 anni e si sono spente a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera. Sembra che sia intervenuta la polizia che non ha fornito ulteriori dettagli.

Keystone-SDA, Redazione blue News SDA

Alice ed Ellen Kessler sono nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia.

Nel 1952, a sedici anni, lasciano la Repubblica democratica tedesca e si stabiliscono nella Germania Ovest, a Duesseldorf, dove inizia la loro carriera che le porterà ad esibirsi in tutto il mondo con artisti come Frank Sinatra e Fred Astaire.

Hanno raggiunto fama internazionale come cantanti, ballerine, attrici e artiste. Sono state inseparabili per tutta la vita e rimangono unite anche nella morte.

Nell'aprile del 2024, le gemelle espressero a un giornale tedesco il desiderio di essere un giorno sepolte nella stessa urna. Volevano riposare insieme alle ceneri della madre Elsa e del loro cane Yello. «Lo abbiamo specificato anche nel nostro testamento», spiegò all'epoca Ellen Kessler.

Le due donne avrebbero ricorso al suicidio assistito

Secondo il quotidiano tedesco «Bild» le gemelle Kessler avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito, una pratica che a determinate condizioni è ammessa in Germania.

La polizia sarebbe stata informata oggi, dopo che le due donne erano già decedute. Quando sono arrivati, gli agenti hanno potuto solo constatare il decesso ed escludere la responsabilità di terzi.

La notizia della loro morte ha commosso molte persone che ammiravano le gemelle Kessler per il lavoro svolto durante la loro vita e per il loro stretto legame.

L'eredità a Medici senza Frontiere

Secondo quanto anticipato qualche anno fa dalle gemelle Kessler la loro eredità dovrebbe andare a Medici senza Frontiere (Msf).

«Non abbiamo più parenti e se li abbiamo non li conosciamo. Abbiamo scelto loro perché rischiano la vita per gli altri, hanno preso il Nobel per la Pace e sono seri», spiegavano in alcune interviste del passato parlando della volontà di lasciare i loro beni a Msf.