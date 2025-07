Paranormal investigator Dan Rivera dies suddenly at 54 while traveling across the US with the real ‘haunted’ Annabelle doll. pic.twitter.com/1ArYrmvPXW — Creepy.org (@creepydotorg) July 15, 2025

Dan Rivera, noto per le sue indagini sui fenomeni paranormali, è deceduto a 54 anni in un hotel di Gettysburg. Era impegnato in un tour con la controversa bambola Annabelle.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Dan Rivera, investigatore paranormale, è stato trovato morto il 13 luglio 2025 a Gettysburg.

L'uomo era in città per il «Devils on the Run Tour» e la causa della sua morte non è ancora stata determinata, con i risultati dell'autopsia attesi entro 60-90 giorni.

La bambola Annabelle, legata a storie di possessione demoniaca, non era presente nella stanza al momento della morte, ma si trovava in un furgone nel parcheggio dell'hotel. Mostra di più

Dan Rivera, un investigatore di fama nel campo del paranormale, è stato trovato morto il 13 luglio 2025 in una stanza d'albergo a Gettysburg, in Pennsylvania.

Aveva 54 anni e si trovava in città per il «Devils on the Run Tour», un evento organizzato dalla la New England Society of Psychic Research (NESPR), un'associazione che si occupa di esplorazioni e indagini di entità paranormali e demoniache, per onorare il lavoro di Ed e Lorraine Warren e presentare la bambola Annabelle.

Stando a «People», le autorità della contea di Adams hanno ricevuto una chiamata d'emergenza dall'hotel dove alloggiava.

Le squadre di soccorso hanno tentato di rianimarlo, ma senza successo. Le cause della morte non sono ancora state determinate, e la NESPR ha confermato il decesso tramite un annuncio su Facebook. I risultati dell'autopsia sono attesi entro 60-90 giorni.

La bambola Annabelle

Annabelle, la bambola al centro di molte leggende, pare non fosse presente nella stanza al momento del decesso di Rivera. Si ritiene fosse custodita in un furgone nel parcheggio dell'hotel.

La storia risale al 1968, quando i Warren indagarono su una bambola Raggedy Ann che si diceva fosse posseduta dallo spirito di una bambina di nome Annabelle.

Secondo il NESPR, la bambola è in realtà abitata da un demone e per questo è stata sigillata in una teca di vetro.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.