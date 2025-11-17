Todd Snider fotografato lo scorso mese di settembre a Hendersonville, Tennessee. Keystone

È morto a 59 anni il cantante e compositore americano Todd Snider. Lo ha reso noto la sua etichetta discografica, citata dai media statunitensi. Per l'artista sono state fatali le complicazioni di una polmonite.

Keystone-SDA SDA

Noto per aver fuso folk, country, rock e blues, Snider è deceduto venerdì 14 novembre a Nashville. Nel corso della sua carriera ha ottenuto una candidatura come artista dell'anno agli Americana Honors & Awards nel 2006, ha fondato la sua etichetta Aimless Records nel 2008 ed è stato inserito nella Country Music Hall of Fame nel 2021.

La scomparsa arriva al termine di un mese difficile per il musicista: Snider ha infatti cancellato le ultime date del tour legato al suo nuovo album, «CHigh, Lonesome and Then Some’», pubblicato lo scorso 17 ottobre, dopo essere stato vittima di un'aggressione davanti a un hotel di Salt Lake City, dove avrebbe dovuto esibirsi.

Secondo un comunicato diffuso sui social il 3 novembre, il cantautore aveva riportato «gravi ferite» che gli avrebbero impedito di tornare sul palco per un periodo indefinito. I dettagli dell'assalto restano tuttora poco chiari.

Poco dopo era emerso anche che il musicista era stato arrestato per disturbo della quiete pubblica in seguito a un episodio avvenuto all’Holy Cross Hospital, dove veniva curato.