  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lutto nella musica È morto a 59 anni il cantautore americano Todd Snider

SDA

17.11.2025 - 08:49

Todd Snider fotografato lo scorso mese di settembre a Hendersonville, Tennessee.
Todd Snider fotografato lo scorso mese di settembre a Hendersonville, Tennessee.
Keystone

È morto a 59 anni il cantante e compositore americano Todd Snider. Lo ha reso noto la sua etichetta discografica, citata dai media statunitensi. Per l'artista sono state fatali le complicazioni di una polmonite.

Keystone-SDA

17.11.2025, 08:49

Noto per aver fuso folk, country, rock e blues, Snider è deceduto venerdì 14 novembre a Nashville. Nel corso della sua carriera ha ottenuto una candidatura come artista dell'anno agli Americana Honors & Awards nel 2006, ha fondato la sua etichetta Aimless Records nel 2008 ed è stato inserito nella Country Music Hall of Fame nel 2021.

La scomparsa arriva al termine di un mese difficile per il musicista: Snider ha infatti cancellato le ultime date del tour legato al suo nuovo album, «CHigh, Lonesome and Then Some’», pubblicato lo scorso 17 ottobre, dopo essere stato vittima di un'aggressione davanti a un hotel di Salt Lake City, dove avrebbe dovuto esibirsi.

Secondo un comunicato diffuso sui social il 3 novembre, il cantautore aveva riportato «gravi ferite» che gli avrebbero impedito di tornare sul palco per un periodo indefinito. I dettagli dell'assalto restano tuttora poco chiari.

Poco dopo era emerso anche che il musicista era stato arrestato per disturbo della quiete pubblica in seguito a un episodio avvenuto all’Holy Cross Hospital, dove veniva curato.

I più letti

Mauro Corona sulla querela di De Laurentiis: «Non capisco un potente che se la prende con un poveraccio come me»
Cereda rompe il silenzio: «Con Duca ci sentiamo meno, forse vediamo il futuro in modo diverso»
Quando riceveranno il telefonino i figli di William e Kate? Ecco la risposta del principe
Ecco perché la cassa malati calcola il vostro BMI
La Svizzera batte la Svezia con una grande prestazione corale, ma c'è un bocciato

Altre notizie

TV. Bill Nighy nel cast della serie di Harry Potter: ecco chi sarà

TVBill Nighy nel cast della serie di Harry Potter: ecco chi sarà

Da sogno a incubo. Eva Grimaldi svela di un intervento estetico finito male: «Un anno senza seno»

Da sogno a incuboEva Grimaldi svela di un intervento estetico finito male: «Un anno senza seno»

Governors Awards 2025. Tom Cruise premiato con l'Oscar onorario: «Il cinema è la mia vita»

Governors Awards 2025Tom Cruise premiato con l'Oscar onorario: «Il cinema è la mia vita»