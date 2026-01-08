Patrick Swayze Covermedia

Il decesso è avvenuto lo scorso 15 dicembre nell'area di Los Angeles, come confermato dai documenti ufficiali.

Sean Swayze, fratello minore del compianto Patrick Swayze, è morto all'età di 63 anni.

La notizia è stata diffusa inizialmente da TMZ e successivamente confermata dal figlio Jesse, che ha indicato come data del decesso il 15 dicembre 2025.

Secondo quanto riportato nei registri ufficiali, Sean Swayze si è presentato all'Antelope Valley Medical Centre, dove è poi deceduto. Il certificato di morte, reso pubblico, indica cause multiple, tra cui un'emorragia acuta del tratto gastrointestinale superiore, una grave acidosi metabolica, varici esofagee e cirrosi epatica alcolica, condizioni riconducibili a un consumo eccessivo di alcol.

Sean era il fratello minore di Patrick Swayze, attore hollywoodiano scomparso nel 2009 all'età di 57 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro al pancreas. I due, secondo quanto emerso negli anni, avrebbero mantenuto un rapporto stretto fino alla morte dell'attore: Patrick partecipò anche al matrimonio di Sean, tenendo un discorso insieme all'altro fratello, John.

Nelle ore successive alla notizia non sono arrivati commenti ufficiali dalla famiglia più stretta. A ricordare Sean è stata però la cugina Rachel Leon, che gli ha reso omaggio sui social definendolo «sempre divertente e pieno di vita».

Negli anni successivi alla morte di Patrick Swayze non erano mancate tensioni familiari. La vedova dell'attore, Lisa Niem, aveva sostenuto in un documentario che l'attore avesse avuto un'infanzia difficile, segnata da una madre abusiva, Patsy. Accuse che Sean Swayze aveva sempre respinto con forza, dando origine a una frattura pubblica con la cognata.