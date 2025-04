È morto a 65 anni l'attore americano Val Kilmer

Lutto: è morto l'attore americano Val Kilmer È morto all'età di 65 anni l'attore americano Val Kilmer (qui in una foto del 2014). Immagine: KEYSTONE Il decesso è avvenuto a Los Angeles a causa delle complicazioni di una polmonite. Immagine: KEYSTONE Una scena del film «Kiss Kiss Bang Bang» (2005) con il collega Robert Downey Jr. Immagine: KEYSTONE L'attore è anche ricordato per la sua interpretazione di Iceman in «Top Gun» (1986) di Tony Scott (qui con Tom Cruise). Immagine: IMAGO/Prod.DB L'attore in una foto del 1997. Immagine: AP Lutto: è morto l'attore americano Val Kilmer È morto all'età di 65 anni l'attore americano Val Kilmer (qui in una foto del 2014). Immagine: KEYSTONE Il decesso è avvenuto a Los Angeles a causa delle complicazioni di una polmonite. Immagine: KEYSTONE Una scena del film «Kiss Kiss Bang Bang» (2005) con il collega Robert Downey Jr. Immagine: KEYSTONE L'attore è anche ricordato per la sua interpretazione di Iceman in «Top Gun» (1986) di Tony Scott (qui con Tom Cruise). Immagine: IMAGO/Prod.DB L'attore in una foto del 1997. Immagine: AP

È morto all'età di 65 anni l'attore americano Val Kilmer. Lo rende noto la famiglia, citata dal New York Times.

All'attore era stato diagnosticato un cancro alla gola nel 2014, per il quale aveva dovuto sottoporsi a chemioterapia e a una tracheotomia, ma poi era riuscito a guarire.

È diventato famoso con il ruolo del pilota di caccia Tom «Iceman» Kazansky nel film d'azione «Top Gun» al fianco di Tom Cruise, che a sua volta vestiva i panni di Pete «Maverick» Mitchell.

I due interpretano feroci rivali che si superano a vicenda in rischiosi voli di combattimento. Mostra di più

Il decesso è avvenuto a Los Angeles a causa delle complicazioni di una polmonite, ha spiegato la figlia Mercedes Kilmer. All'attore era stato diagnosticato un cancro alla gola nel 2014, per il quale aveva dovuto sottoporsi a chemioterapia e a una tracheotomia, ma poi era riuscito a guarire.

È diventato famoso con il ruolo del pilota di caccia Tom «Iceman» Kazansky nel film d'azione «Top Gun» al fianco di Tom Cruise, che a sua volta vestiva i panni di Pete «Maverick» Mitchell. I due interpretano feroci rivali che si superano a vicenda in rischiosi voli di combattimento.

Nel 2022, più di 30 anni dopo, è uscito il sequel «Top Gun: Maverick». In esso, anche il personaggio di Kilmer, Iceman, si era ammalato di cancro e aveva perso la voce.

Grandi ruoli, grandi compensi

Negli anni '80 e '90, Kilmer è stato uno dei maggiori guadagni di Hollywood. Nel film fantasy di culto «Willow» (1988) ha recitato accanto all'attrice britannica Joanne Whalley, che ha sposato poco dopo la fine delle riprese.

Oliver Stone lo ha portato davanti alla macchina da presa per il film musicale del 1991 «The Doors». In esso Kilmer si trasforma nel leggendario cantante Jim Morrison. In «Tombstone» (1993) interpreta l'eroe western Doc Holliday e in «Batman Forever» (1995) di Joel Schumacher indossa l'iconico costume da pipistrello.

Nel 1996 ha girato «DNA - L'isola del dottor Moreau» con la leggenda del cinema Marlon Brando.

I film successivi sono stati un fiasco e la sua reputazione di persona bellicosa gli è costata anche dei ruoli a Hollywood.

Documentario con voce rotta

Nel documentario «Val», del 2021, l'attore ripercorre la sua vita, visibilmente provata dalle cure per il cancro. In una scena, parla con una voce gracchiante e a malapena intelligibile.

Il figlio Jack, nato dal matrimonio con Whalley, ha quindi fatto da narratore.