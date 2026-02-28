Neil Sedaka era un personaggio noto in ambito musicale. Keystone

Il cantante americano Neil Sedaka è morto all'età di 86 anni. Lo riportano i media statunitense. La star aveva raggiunto il successo negli anni '50 e '60 con pezzi come come «Oh! Carol», «Calendar Girl» e «Happy Birthday Sweet Sixteen».

Keystone-SDA SDA

Poi negli anni '70 ha composto successi per altri artisti, come «Stupid Cupid» e «Love Will Keep Us Together».

«Siamo devastati dall'improvvisa scomparsa del nostro amato marito, padre e nonno», ha dichiarato la famiglia Sedaka in una dichiarazione alla rivista People.

«Una vera leggenda del rock and roll, un'ispirazione per milioni di persone, ma soprattutto, almeno per coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, un essere umano incredibile di cui sentiremo profondamente la mancanza».