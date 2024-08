È morto Angel Salazar, attore di «Scarface» e «Carlito's Way»

© no source

Addio a Angel Salazar, attore in «Scarface» e «Carlito's Way». Lo riferiscono i media americani citando un portavoce. Salazar aveva 68 anni e aveva problemi cardiaci.

SDA

È stato trovato morto nel bagno di un amico a Brooklyn. Era andato a farsi una doccia e non è mai più uscito. Le cause del decesso non sono ancora state rese note.

L'attore aveva avuto debuttato sul gran schermo nei film del 1979 «Boulevard Nights» e «Walk Proud». Nel 1983 ebbe il ruolo di Chi-Chi, braccio destro di Tony Montana (Al Pacino) in «Scarface». Nel 1988 recitò con Tom Hanks in «L'ultima battuta (Punchline)» e di nuovo con Pacino nel 1993 in «Carlito's Way», con protagonisti anche Sean Penn e Penelope Ann Miller.

Cubano di nascita, Salazar è stato anche un comico di successo nel mondo della stand-up comedy. Il suo ultimo film nel 2023 «The Gilbert Diaries: The Movie». Secondo Internet Movie Data Base aveva in cantiere altri progetti.

