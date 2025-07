Warner aveva 54 anni. Keystone

Malcolm-Jamal Warner, l'attore noto per aver interpretato il figlio Theodore «Theo» nella sitcom televisiva «I Robinson», è morto a 54 anni. Warner è annegato ieri al largo del Costa Rica, ha riferito la Polizia nazionale ad ABC News.

La causa ufficiale della morte di Warner è stata l'asfissia, ha dichiarato la polizia. L'attore è deceduto vicino a Cocles, una spiaggia a Limón, in Costa Rica, secondo quanto riferito dalla polizia.

Stando a quest'ultima, è stato trascinato da una forte corrente in acqua ed è stato ritrovato ieri pomeriggio.

Il celebre ruolo nella serie «I Robinson»

Warner si era fatto strada nel cuore di milioni di telespettatori interpretando l'adolescente Theodore «Theo» Huxtable, fra l'altro per il litigio con il padre Cliff, interpretato da Bill Cosby, per via di soldi e di un piercing all'orecchio che stava cercando di nascondergli.

L'attore ha interpretato il ruolo per otto stagioni, dal 1984 al 1992, apparendo in tutti i 197 episodi, ed è stato candidato a un Emmy Award come attore non protagonista in una commedia nel 1986.

Malcolm-Jamal Warner nei panni di Theodore «Theo» Huxtable nella serie «I Robinson». imago images/Everett Collection

È poi apparso nella sitcom «Malcolm & Eddie», recitando al fianco del comico Eddie Griffin dal 1996 al 2000. Negli anni 2010, ha interpretato una coppia in una famiglia caotica nella serie «Reed Between the Lines» per due stagioni al fianco di Tracee Ellis Ross.

Ha anche interpretato l'amico di O.J. Simpson, Al Cowlings, in «American Crime Story» ed è stato un personaggio fisso nella serie Fox «The Resident».

Tra il cinema e la musica

Tra i suoi ruoli cinematografici figura la commedia romantica del 2008 «Tutti pazzi per l'oro», con Matthew McConaughey e Kate Hudson.

Come paroliere e musicista, Warner ha vinto un Grammy Award per la migliore interpretazione R&B tradizionale.

Warner era sposato e aveva una figlia, di cui non voleva rivelare pubblicamente il nome, proprio come quello della moglie.