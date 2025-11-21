  1. Clienti privati
Lutto nella musica È morto Gary «Mani» Mounfield, bassista degli Stone Roses

SDA

21.11.2025 - 08:01

Il bassista Gary «Mani»"Mounfield in un concerto per la reunion degli Stone Roses nel 2012. (foto d'archivio)
Il bassista Gary «Mani»"Mounfield in un concerto per la reunion degli Stone Roses nel 2012. (foto d'archivio)
Keystone

Gary «Mani» Mounfield, bassista degli Stone Roses, leggendaria band di Manchester è morto all'età di 63 anni. Lo scrive la Bbc.

Keystone-SDA

21.11.2025, 08:01

21.11.2025, 08:16

Il basso di Mounfield era parte integrante del sound «baggy» degli Stone Roses, alla cui reunion partecipò in occasione di un tour nel 2012.

Mounfieldf ha fatto parte anche di un altro gruppo fondamentale della scena musicale alternative/indie, i Primal Scream, a partire dal 1996 e ha suonato con loro per 15 anni.

Il fratello del musicista, Greg, ha annunciato la sua morte «con il cuore pesante» in un post su Facebook. Il cantante degli Oasis, Liam Gallagher, ha guidato la lunga lista di tributi, scrivendo: «Scioccato e assolutamente devastato nell'apprendere la notizia di Mani. Il mio eroe, R.I.P. Kid».

