Gino Paoli un grande della musica italiana. KEYSTONE

Lutto nella musica italiana: Gino Paoli si è spento a 91 anni. Autore di brani iconici come «Il cielo in una stanza» e «Sapore di sale», lascia un’eredità che ha segnato oltre sessant’anni di canzone italiana.

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Gino Paoli è morto all'età di 91 anni. «Questa notte Gino ci ha lasciato serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari», ha fatto sapere la famiglia in una nota, chiedendo discrezione. Il cantautore si è spento nella sua casa di Genova, dopo un breve ricovero in una clinica privata.

Nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, ma cresciuto a Genova, è stato una delle figure centrali della musica italiana. Autore e interprete di brani entrati nella storia - da «Il cielo in una stanza» a «Sapore di sale», da «Senza fine» a «La gatta» - ha contribuito in modo decisivo alla nascita della canzone d'autore.

Il suo percorso artistico prende forma nella cosiddetta «scuola genovese», accanto a nomi come Luigi Tenco, Bruno Lauzi e Umberto Bindi, influenzati dalla chanson francese.

Il successo arriva a inizio anni '60, anche grazie all’interpretazione di Mina de Il cielo in una stanza. Poco dopo, Senza fine, portata al successo da Ornella Vanoni, segna l’inizio di un lungo sodalizio artistico e personale.

Negli stessi anni firma proprio «Sapore di sale», uno dei brani simbolo di un'epoca. La sua vita privata, segnata da relazioni intense e momenti difficili, conosce anche un episodio drammatico nel 1963, quando sopravvive a un tentativo di suicidio.

Dopo una fase complicata tra la fine degli anni '60 e i '70, Paoli torna protagonista negli anni ’80 con Una lunga storia d'amore e altri successi, mantenendo negli anni una presenza costante tra musica e scrittura. Nel 1987 viene eletto deputato con il PCI.

Negli ultimi anni si è dedicato soprattutto al jazz, esibendosi con musicisti di alto livello come Danilo Rea. Schivo e lontano dai riflettori, lascia un'eredità artistica che ha segnato profondamente la musica italiana.