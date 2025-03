David Johansen (qui in una foto del 2023) era affetto da un tumore al cervello. Keystone

David Johansen, frontman e ultimo membro della band rock glam New York Dolls, è morto venerdì all'età di 75 anni. La notizia è stata confermata sabato da un suo portavoce in una dichiarazione al «Rolling Stone».

Keystone-SDA SDA

Il portavoce ha affermato che «David Johansen è morto venerdì pomeriggio nella sua casa di New York City, tenendo per mano sua moglie Mara Hennessey e sua figlia Leah, circondato da musica, fiori e amore. Aveva 75 anni ed è deceduto per cause naturali dopo quasi un decennio di malattia».

In febbraio il cantante aveva annunciato di soffrire di cancro al quarto stadio, un tumore al cervello, e inoltre una frattura alla schiena lo aveva immobilizzato al letto.

Nel 1971 Johansen si era unito ai chitarristi Johnny Thunders e Sylvain Sylvain, al bassista Arthur «Killer» Kane e al batterista Billy Murcia per formare i New York Dolls.

Il loro debutto discografico autointitolato del 1973, prodotto da Todd Rundgren, divenne uno dei più significativi album dell'era pre-punk.

Dopo l'esordio per i New York Dolls era arrivato un altro disco, «Too Much Too Soon», pubblicato nel 1974. Johansen fu la mente creativa dietro classici dei Dolls come «Personality Crisis», «Looking For a Kiss», «Jet Boy» e «Vietnamese Baby».

Una carriera da solista nella musica, ma non solo

Dopo l'implosione del gruppo nel 1976, Johansen aveva proseguito la carriera come artista solista con vari progetti, sino ad arrivare nel 1987 al successo come Buster Poindexter grazie al brano «Hot Hot Hot».

Alla carriera da musicista Johansen affiancò quella da attore: recitò in diversi film e serie televisive tra gli anni Ottanta e Duemila.

Nel 2020 i registi Martin Scorsese e David Tedeschi hanno filmato il concerto di Johansen al Café Carlyle di New York, un intimo locale dell'Upper East Side di Manhattan, che è diventato la spina dorsale del documentario del 2022 «Personality Crisis: One Night Only», che traccia la storia di tutta la vita e la carriera di Johansen.

Il regista di «Toro Scatenato» ha raccontato la musica e la vita del frontman dei New York Dolls ed alter ego di Buster Poindexter.

Il documentario è ricco di splendidi momenti musicali e di intelligenti collegamenti tra la cultura e la città di New York.