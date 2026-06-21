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Lutto È morto James Burrows, regista di «Friends» e «The Big Bang Theory»

Covermedia

21.6.2026 - 13:00

James Burrows
James Burrows

Il regista ha firmato alcune delle più celebri serie tv americane tra cui «Friends», «Will & Grace» e «The Big Bang Theory».

Covermedia

21.06.2026, 13:00

21.06.2026, 13:06

Si è spento all'età di 85 anni James Burrows, regista delle più acclamate sitcom americane.

Un portavoce della famiglia ha annunciato la triste notizia con un comunicato, affidato a People. «Celebriamo la straordinaria vita e l'eredità duratura di James 'Jimmy' Burrows, scomparso oggi serenamente, circondato dall'affetto della sua famiglia».

«Per oltre cinquant'anni, Burrows è stato uno dei registi più influenti e amati nella storia della televisione. Regista leggendario, mentore e forza creativa, ha contribuito a plasmare generazioni di comici e ha portato immensa gioia al pubblico di tutto il mondo».

«Friends», «Will & Grace» e «The Big Bang Theory»

Nel corso della sua lunga carriera, Burrows, figlio del compositore e regista Abe Burrows, ha diretto oltre 1.000 episodi televisivi.

Ha vinto in carriera 11 Primetime Emmy Awards ed è stato determinante nella creazione di alcuni iconici show tra cui «Mary Tyler Moore», «Taxi», «Cin Cin», «Frasier», «Friends», «Will & Grace» e «The Big Bang Theory», solo per citarne alcuni.

«Ma al di là dei suoi straordinari successi, Burrows sarà ricordato per qualcosa di ancora più grande: la sua gentilezza, la sua generosità e la sua incrollabile fiducia nelle persone che lo circondavano», prosegue la nota. «Possedeva una rara capacità di migliorare chiunque e si ricordava per nome ogni persona che incontrava, facendo sentire i colleghi a tutti i livelli visti, apprezzati e valorizzati».

«Ha diretto alcuni degli show più iconici»

In una dichiarazione separata a Deadline, l'agente di Burrows, Rick Rosen, si è detto «onorato» per aver rappresentato il regista.

«Jimmy è stato il più grande regista di commedie televisive nella storia del mezzo», ha affermato. «Ha diretto alcuni degli show più iconici e rappresentativi di intere generazioni. Sempre un gentiluomo, è stato un onore assoluto rappresentarlo».

Dal 1981 al 1993, Burrows è stato sposato con Linda Solomon, dalla quale ha avuto tre figlie. Nel 1997 ha sposato Debbie Easton.

Burrows è stato insignito del premio alla carriera dalla Directors Guild of America nel 2015 e l'anno successivo è stato protagonista dello speciale televisivo della NBC «Must See TV: An All-Star Tribute to James Burrows».

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