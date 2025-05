James Foley

Il regista si è spento a 71 anni: lottava da tempo contro un cancro al cervello.

Covermedia Covermedia

Lutto nel mondo del cinema per la morte del regista James Foley all'età di 71 anni.

In un comunicato affidato al The Hollywood Reporter, un portavoce ha annunciato che il cineasta si è spento «pacificamente nel sonno» nella sua casa di Los Angeles dopo una lunga battaglia contro un cancro al cervello.

Dopo aver studiato produzione cinematografica, Foley ha debuttato alla regia con «Amare con rabbia» del 1984, con Aidan Quinn e Daryl Hannah. Ha poi diretto «Più tardi al buio» del 1990 e «Americani» del 1992, basato sull'omonima opera teatrale di David Mamet. Il film, acclamato dalla critica, ha visto la partecipazione di attori del calibro di Al Pacino, Ed Harris, Jonathan Pryce, Alan Arkin e Alec Baldwin.

Baldwin ha ricordato il regista con un post su Instagram: «Foley era uno di quei registi che aveva davvero qualcosa di utile da dire agli attori. Incluso il sottoscritto. Diresse non a caso la pièce teatrale di Mamet, vincitrice del Premio Pulitzer, con un cast di tutto rispetto», ha scritto. «Foley, insieme al direttore della fotografia Juan Ruiz Anchía, al montatore Howard Smith e al resto della troupe, è riuscito a portare la pièce sullo schermo. Spettacolare. Riesaminate ora la sua filmografia. Riposa in pace, Foley».

Foley ha diretto film come «Confidence» nel 2003, «Perfect Strangers» e dodici episodi della serie tv «House of Cards».

Era noto anche per aver collaborato con il direttore della fotografia spagnolo Juan Ruiz Anchía e per aver realizzato video musicali iconici di Madonna come «Live to Tell», «Papa Don't Preach» e «True Blue».

Più di recente ha diretto i film «Cinquanta Sfumature di Nero» (2017) e «Cinquanta Sfumature di Rosso» (2018), con Dakota Johnson e Jamie Dornan.

L'autrice della trilogia E. L. James lo ha ricordato con un messaggio di stima e affetto. «È stato un onore e un privilegio lavorare con te. Eri talentuoso, divertente, intelligente e un po' folle come tutte le persone migliori. Grazie per aver reso Fifty sexy e per essere stato un grande amico. Mi mancheranno quei pomeriggi nel tuo splendido giardino», ha aggiunto.