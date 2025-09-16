Lutto nel cinema: è morto l'attore e regista Robert Redford L'attore, regista e attivista Robert Redford è morto a 89 anni nella sua casa di Provo, nello Utah. Immagine: KEYSTONE La morte è stata confermata al «New York Times» da Cindi Berger, la CEO dello studio di pubblicità Rogers & Cowan Pmk. Immagine: KEYSTONE L'attore lascia la moglie Sibylle Szaggars, due figlie e diversi nipoti. Immagine: KEYSTONE È diventato una star di Hollywood grazie a classici come «Butch Cassidy» (1969), «La stangata» (1973) e «Tutti gli uomini del presidente» (1976) (in foto al fianco di Dustin Hoffmann), che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Immagine: KEYSTONE Sul grande schermo è stato anche il partner romantico di Barbra Streisand in «Come eravamo» (1973) e Meryl Streep in «La mia Africa» (1985) (in foto). Immagine: imago images/Everett Collection Redford ha vinto un Oscar per il suo debutto alla regia, «Gente comune» (1980) (in foto al fianco di Paul Newman in «Butch Cassidy»). Immagine: KEYSTONE Lutto nel cinema: è morto l'attore e regista Robert Redford L'attore, regista e attivista Robert Redford è morto a 89 anni nella sua casa di Provo, nello Utah. Immagine: KEYSTONE La morte è stata confermata al «New York Times» da Cindi Berger, la CEO dello studio di pubblicità Rogers & Cowan Pmk. Immagine: KEYSTONE L'attore lascia la moglie Sibylle Szaggars, due figlie e diversi nipoti. Immagine: KEYSTONE È diventato una star di Hollywood grazie a classici come «Butch Cassidy» (1969), «La stangata» (1973) e «Tutti gli uomini del presidente» (1976) (in foto al fianco di Dustin Hoffmann), che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Immagine: KEYSTONE Sul grande schermo è stato anche il partner romantico di Barbra Streisand in «Come eravamo» (1973) e Meryl Streep in «La mia Africa» (1985) (in foto). Immagine: imago images/Everett Collection Redford ha vinto un Oscar per il suo debutto alla regia, «Gente comune» (1980) (in foto al fianco di Paul Newman in «Butch Cassidy»). Immagine: KEYSTONE

L'attore, regista e attivista Robert Redford è morto a 89 anni nella sua casa di Provo, nello Utah. La morte è stata confermata al «New York Times» da Cindi Berger, la CEO dello studio di pubblicità Rogers & Cowan Pmk. Redford è morto nel sonno.

Keystone-SDA, Sven Ziegler SDA

L'attore, regista e attivista ambientalista Robert Redford è morto martedì mattina all'età di 89 anni nella sua casa sulle montagne dello Utah. La sua portavoce, Cindi Berger, ha confermato la notizia al New York Times. Redford è morto nel sonno.

Nato a Santa Monica nel 1936, l'attore è stato per decenni una delle più grandi star del cinema di Hollywood. Classici come «Butch Cassidy» (1969), «La stangata» (1973) e «Tutti gli uomini del presidente» (1976) lo hanno reso famoso in tutto il mondo.

Ha anche affascinato milioni di persone come partner romantico sullo schermo, ad esempio al fianco di Barbra Streisand in «Come eravamo» (1973) e Meryl Streep in «La mia Africa» (1985).

Ha generato Tarantino e Soderbergh

Redford ha vinto un Oscar per il suo debutto alla regia, «Gente comune» (1980). In seguito ha diretto film come «In mezzo scorre il fiume» (1992) e «Quiz Show» (1994).

Forse la sua più grande eredità dietro la macchina da presa è il Sundance Institute, fondato nel 1981, e il Sundance Film Festival nello Utah, istituito pochi anni dopo. Divenne la piattaforma più importante per il cinema indipendente e diede i natali a registi come Steven Soderbergh, Quentin Tarantino e Chloé Zhao.

Redford si è sposato due volte e ha avuto quattro figli. Ha dovuto affrontare diverse tragedie familiari, tra cui la prematura scomparsa del figlio Jamie nel 2020. Fuori dal set si era poi fatto portavoce di cause ambientali e aveva promosso il movimento del cinema indipendente.

Negli ultimi anni, si è sempre più ritirato. I suoi ultimi ruoli importanti sono stati in «All Is Lost - Tutto è perduto» (2013) e «The Old Man and the Gun» (2018). In seguito, ha annunciato il suo ritiro dalla recitazione.